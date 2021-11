Multicentros de Salvador passam a funcionar nos fins de semana e feriados

Os multicentros de Salvador vão passar a funcionar aos fins de semana e feriados. As quatro unidades que oferecem consultas e exames entram em operação neste sábado (13), sempre das 7h às 16h. No domingo (14) e no feriado da Proclamação da República (15) esses postos também estarão abertos.

A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis (DEM), nesta sexta-feira (12), durante a inauguração do Escritório de Governança Social Santa Dulce dos Pobres,, na Rua Chile. Ele disse que a decisão foi tomada para diminuir as filas por atendimento e que o investimento para manter os postos abertos aos fins de semana e feriados será de R$ 1,5 milhão.

“O objetivo é tentar zerar a demanda que existe sobre consultas especializadas e por exames. Os multicentros do Vale das Pedrinhas, Amaralina, Rua Carlos Gomes e da Liberdade vão funcionar, por pelo menos 30 dias, durante os finais de semanas e feriados. Amanhã (sábado) as pessoas já podem procurar essas unidades”, afirmou.

As datas de funcionamento são as seguintes: 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 de novembro e 4 e 5 de dezembro. Na ação, serão oferecidas consultas nas áreas de Angiologia, Cardiologia Adulto, Clínica Geral, Dermatologia Clínica, Endocrinologia Adulto, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia Adulto, Neurologia Pediátrica, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia Adulto, Reumatologia e Urologia.

Já os exames e procedimentos disponíveis englobam ecocardiografia, eletrocardiografia – ECG, Holter 24 h, MAPA, exames ginecológicos, Doppler colorido de vasos (arterial e venoso), ultrassonografia geral (USG) e raio X.

Para ter acesso às consultas e procedimentos, o usuário apresentar os documentos pessoais, solicitação médica/guia do SUS, cartão SUS do município de Salvador e relatório médico (se houver). Parte dos agendamentos ocorrerão presencialmente nos Multicentros de Saúde durante a semana e também nos finais de semana no decorrer da ação, incluindo os usuários que já estão cadastrados em fila de espera.

Em outubro, a Prefeitura abriu chamamento público para contratação imediata de serviços privados de saúde, com o mesmo objetivo de reduzir as filas nos postos de saúde municipais. A contratação vai permitir a oferta de cerca de 50 procedimentos entre consultas especializadas, exames diagnósticos por endoscopia, ultrassonografia e por métodos por especialidades. O investimento é de R$ 6 milhões.

Outra iniciativa para ampliar a oferta por consultas e exames especializados na cidade será a inauguração de dois novos multicentros de saúde, nos bairros de Escada e Naramdiba, em parceria com o Governo do Estado. As estruturas estão prontas, mas a data ainda não foi divulgada.