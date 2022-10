Multicentros de saúde iniciam mutirões aos finais de semana em Salvador

A partir deste sábado (8), os quatro Multicentros de Saúde de Salvador – Carlos Gomes, Vale das Pedrinhas, Amaralina e Liberdade – terão os atendimentos realizados durante os finais de semana. A medida, realizada novamente pela Prefeitura, visa atender a alta demanda pelas consultas e procedimentos especializados represados devido à pandemia de covid-19.

O mutirão acontecerá em quatro finais de semana. As unidades funcionarão nos dias 8 e 9; 15 e 16; e 22 e 23 de outubro, além de 5, 6 e 12 de novembro, das 7h às 16h, aos sábados, e de 7h às 12h aos domingos.

Para esta ação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) investiu cerca de R$1,2 milhão. De acordo com o titular da pasta, Decio Martins, a medida garantirá a ampliação à população da oferta assistencial no âmbito da Atenção Especializada. A expectativa é executar em torno de 16 mil procedimentos, entre exames e consultas médicas.

“Nosso intuito é zerar a demanda reprimida no sistema de saúde com a ampliação do acesso aos serviços especializados ambulatoriais na nossa rede própria. O investimento que estamos fazendo para ofertar esses procedimentos durante os finais de semana vai contribuir significativamente para reduzir esse gargalo e assegurar que os moradores da nossa cidade tenham acesso a esses procedimentos”, destaca Martins.

Como acessar

Terão acesso ao serviço os usuários que aguardam consultas de retorno e/ou interconsultas em fila interna dos Multicentros de Saúde, bem como os pacientes que estão na lista de espera do Sistema Vida+. A captação dos pacientes acontecerá através de ligação telefônica das centrais de atendimento da SMS (Multicentros e regulação).

Serão ofertadas consultas em angiologia, cardiologia adulto, endocrinologia adulto, nefrologia, oftalmologia, urologia, dermatologia, mastologia, neurologia adulto e pediátrico, ortopedia, otorrinolaringologia, reumatologia, ginecologia e gastroenterologia, além de exames de doppler de vasos, ultrassonografia (aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, mamária bilateral, próstata via abdominal, tireoide, pélvica, transvaginal, abdômen superior e total), eletrocardiograma (ECG), ecotranstorácico (ETT), Mapa, colposcopia, biópsia de colo e Holter.