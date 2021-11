Multicentros recebem 2,6 mil pessoas no segundo fim de semana em operação

Os multicentros de Salvador estão realizando atendimentos também aos fins de semana e vão estender os horários extras até dezembro. As unidades ficam na Rua Carlos Gomes (Centro), no Vale das Pedrinhas, em Amaralina e na Liberdade. A medida foi determinada pelo prefeito Bruno Reis, na manhã deste sábado (20), e o objetivo é atender a alta demanda pelas consultas e procedimentos especializados, que estavam represados devido à pandemia de Covid-19 e gerando filas nos postos de saúde.

O investimento será de R$1,5 milhão para manter as unidades abertas aos sábados e domingos. As marcações de consultas e exames do mutirão também estão sendo feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas unidades básicas de saúde do Município. É necessário levar o documento de identidade com foto, CPF e requisição do exame (se houver).

Esse é o segundo fim de semana em que os multicentros abriram as portas. Desde o início da estratégia, foram realizados 2.670 procedimentos, sendo 1.551 exames e 1.119 consultas especializadas.