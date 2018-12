Multicultural: programação de verão no Pelô tem de música a teatro itinerante

Se os turistas chegam em Salvador e já querem correr pro Pelô, a partir de agora eles têm ainda mais um motivo para visitar o ponto turístico. É que começou, na noite desta quinta-feira (13), o Pelourinho Dia e Noite, projeto que vai movimentar, pelos próximo três meses, as ruas do Centro Histórico com 127 atrações, incluindo música e teatro, todos os dias da semana. Vai ter samba, capoeira e showzinho intimista. E do jeito que o baiano gosta: de graça.

Patrocinado pela prefeitura, o projeto cultural está em sua terceira edição e conta com mais de 500 envolvidos, incluindo artistas e produção. Ao menos 40 mil pessoas, entre baianos e turistas, são esperados no período no mês de dezembro, janeiro e fevereiro de 2019.

O público vai ter a opção de curtir, desde os ensaios abertos das orquestras do Polo de Orquestras do Pelô (Popelô), apresentações de grupos de samba, no Viradão do Samba, até as bandas percussivas, na República dos Tambores. As atrações se apresentam no Terreiro de Jesus, Praça da Sé, Largo de São Francisco, além do próprio Largo do Pelô.

Foto: Betto Jr./CORREIO

Tem também as peças musicais do Polo de Teatro Itinerante da Bahia (Poti), as rodas de capoeira , além de shows intimista na Cruz do Pascoal, no Santo Antônio Além do Carmo, que acontecem a partir do próximo ano - as atrações ainda serão divulgadas.

Já no lançamento do projeto, nesta quinta, rolou apresentação da república dos Tambores, com desfile percussivo dos grupos Projeto Axé, Tambores e Cores, Swing do Pelô e Meninos da Rocinha do Pelô, além da encenação do espetáculo de teatro musical de rua “Cidade da Bahia”, do Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus. Para encerrar, o Viradão do Samba movimentou a Praça da Sé, Rua das Laranjeiras e Largo do Pelourinho.

Conforme a diretora de Gestão do Centro Histórico da Secretaria de Cultura Municipal (Secult), Eliana Pedroso, também responsável pela concepção artística do programa, o projeto é voltado para o "enriquecimento" dos turistas que visitam a capital.

Multiculturalidade

Até algumas igrejas do Pelourinho também entraram na programação da festança, incluindo a Catedral Basílica. Isso porque, conforme os organizadores, os grupos de orquestra participantes do programa devem ensaiar nas dependências dos templos, que ainda não foram divulgados.

Foto: Betto Jr./CORREIO

Conforme a coordenadora , "colocar uma orquestra no cotidiano de ensaios ao alcance do público é enriquecer culturalmente toda uma população".

"A multiculturalidade da programação atrai pessoas e faz uma convocação para que os soteropolitanos vivam o Pelourinho", comentou Eliana, durante lançamento da programação do mês de dezembro, na Catedral Basílica.

Atuando há 28 anos como baiana receptiva do Pelô, Simone de Souza, 44, afirmou que toda região do Centro ganha com a realização do evento. "O turista, o povo daqui, nós precisamos viver o Pelourinho, que é o nosso maior bem. Especialmente com essas atividades, feitas por artistas da nossa terra".

O prefeito ACM Neto, que chegou acompanhado das duas filhas, afirmou que o projeto é um elemento que vem para movimentar o Centro Histórico.

"Iniciamos uma série de atividades que vão tomar todos os dias do Pelourinho. Vamos garantir a atração dos turistas para cá, especialmente agora, na alta estação. Pensar não só nas obras de infraestrutura, mas também no seu conteúdo, valorizando a cultura e as tradições da Bahia", destacou Neto, acrescentando que R$ 300 mil foram investidos em reformas no local.

Para o secretário de Cultura, Cláudio Tinoco, o evento marca o investimento em artistas e manifestações já existentes no Pelourinho e adjacências. "A capoeira, por exemplo, vem agora melhor estruturada por meio do Capoeira Sou Eu, que organizam melhor as rodas já presentes aqui e em outros tantos locais", complementou.

Confira programação

14/12 – sexta-feira

17h – Popelô – apresentação da Sanbone Pagode Orquestra, do maestro Hugo Sanbone, na Catedral Basílica.

18h – República dos Tambores – desfile percussivo com os grupos.

19h – Circuito Jorge Amado – encenação do espetáculo de teatro musical de rua “Cidade da Bahia”, do Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus.

20h – Viradão do Samba – rodas de samba na Praça da Sé, Rua das Laranjeiras e Largo do Pelourinho.

15/12 – sábado

18h – República dos Tambores – desfile percussivo com os grupos

19h – Circuito Jorge Amado – encenação do espetáculo de teatro musical de rua “Cidade da Bahia”, do Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus.

20h – Viradão do Samba – rodas de samba na Praça da Sé, Rua das Laranjeiras e Largo do Pelourinho.

16/12 – domingo

11h – Popelô – apresentação da Orquestra São Salvador , do maestro Fred Dantas, na Catedral Basílica.

12h30 – República dos Tambores – desfile percussivo com os grupos.

17/12 – segunda-feira

19h – Popelô – – apresentação da Orquestra de Câmara de Salvador – OCSal, acompanhada do Coral Ecumênico, sob regência do maestro Ângelo Rafael, na Catedral Basílica.

18/12 – terça-feira

17h – Missa Campal da Igreja do Rosário dos Pretos – Largo do Pelourinho – com participação do Coral do Rosário e dos grupos do Viradão do Samba

20/12 – quinta-feira

17h – República dos Tambores – desfile percussivo com os grupos

21/12 – sexta-feira

17h – República dos Tambores – desfile percussivo com os grupos

22/12 – sábado

11h República dos Tambores – desfile percussivo com os grupos