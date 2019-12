Multidão assiste documentário Vozes da Rua na Vila de Natal do Campo Grande

O documentário Vozes da Rua foi exibido para uma multidão na noite deste sábado (21) na Vila de Natal, no Campo Grande. O curta-metragem de 17 minutos conta a história do Coral Vozes da Rua, formado por 30 moradores em situação de rua assistidos pelos diversos serviços sociais da Prefeitura de Salvador, e que encontraram na música a possibilidade de resgatar a autoestima e se reinserir na sociedade.

Além das fortes histórias de vida, a produção, que tem a direção de Mino Reis, mostra a atuação e realidade das unidades municipais de acolhimento e os ensaios e apresentações do coral. No repertório, além de clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), há também uma canção autoral que leva o nome do grupo.

Foto: Divulgação

O filme mostra as vozes muitas vezes silenciadas. O roteiro revela que, entre uma nota e outra, pessoas em situação de rua, assistidas por unidades da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), instituições e movimentos sociais, através do canto, conseguem expressar suas histórias de vida, de dor e alegria.

O filme volta a ser exibido neste domingo (22), às 19h, em um grande telão montado na Praça Dois de Julho, no Campo Grande. O coral é uma iniciativa da Sempre. A primeira apresentação do grupo aconteceu em novembro, também no Campo Grande.