Multidão lota escola em busca de serviços públicos no Rio Sena

O anúncio de que um conjunto de serviços gratuitos seria disponibilizado em uma feira social no bairro do Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, levou uma multidão até a Escola Municipal Senador Antonio Carlos Peixoto de Magalhães, neste sábado (13). Era tanta gente que a fila estava dobrando o quarteirão. O evento teve também apresentações musicais no campo de futebol ao lado do colégio.

A Feira Social do Novo Mané Dendê ofereceu atendimento médico clínico e pediátrico; vacinação adulta e infantil; imunização de cães e gatos; cadastramento e atualização no Cadúnico para recebimento do Auxílio Brasil e no Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm); serviços de beleza, oficinas de cursos profissionalizantes, Defensoria Pública, entre outras ações.

Bruno Reis conversa com moradores durante o evento (Foto: Betto Jr/ Secom)

Quando a designer de unhas Marcela Alves, 38 anos, chegou à escola a fila já estava grande. Ela contou que levou a filha para uma consulta com o pediatra e que aproveitaria a oportunidade para tomar a quarta dose da vacina contra a covid-19. Enquanto aguardava pelo atendimento, Marcela começou a pensar em formas de aproveitar outros serviços.

“Tenho uma irmã que está buscando cursos profissionalizantes, e meu cachorro precisa ser vacinado. Vou avisar agora para ela e pedir para que ela traga o Tod [o cachorro]. Essas ações são muito boas, porque as comunidades precisam. Basta observar a fila que se forma toda vez que esses serviços são oferecidos. A demanda é muito grande”, disse.

Além dos serviços e das apresentações musicais, alguns moradores aproveitaram o evento para comercializar produtos como água, lanches e brinquedos. Segundo a prefeitura, o objetivo da feira foi potencializar as políticas públicas na poligonal do rio Mané Dendê, onde está sendo desenvolvido um programa de infraestrutura e saneamento. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre o evento.

“O Mané Dendê é muito mais do que um programa de requalificação urbana, é um programa que faz a verdadeira intervenção social nesta área. Ao longo dessas ações a gente tem a realização desta feira social para atender toda a poligonal do novo Mané Dendê. Estamos aqui com todos os serviços da prefeitura, seja da área social, seja da área de saúde, cidades sustentável, defesa civil e parceria com a Defensoria Pública”, afirmou.

O projeto Novo Mané Dendê abrange toda a bacia do rio Mané Dendê, afluente do rio do Cobre. Segundo a prefeitura, cerca de 31 mil pessoas serão beneficiadas em cinco bairros: Rio Sena, Alto da Terezinha, Plataforma, Itacaranha e Ilha Amarela. O investimento é de R$ 600 milhões e a previsão é de que a primeira etapa do programa seja entregue em setembro.