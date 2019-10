Multidão se reúne para comer o caruru dos Filhos de Gandhy

A rua Gregório de Matos, no Pelourinho, ficou movimentada na tarde desta quinta-feira (17) para o tradicional caruru da Associação Cultural Recreativa e Carnavalesca Filhos de Gandhy. No total, foram mais 3 mil quiabos cortados. A estimativa da organização do evento é de que mais de 500 pessoas passaram pelo local.

A dona de casa Severina Silva, 49 anos, foi uma das que marcaram presença. Ela contou que o filho dela desfila há alguns anos como Gandhi, no carnaval, e que há seis anos ela participa do caruru. “Quando chega essa época, eu fico aguardando eles confirmarem a data. Hoje, cheguei umas 10h, então, não peguei muita fila”, contou.

Pessoas fazem fila enquanto aguardam pelo caruru (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Durante a festa foram servidos, além do caruru, os outros alimentos típicos dos orixás como vatapá, feijão preto, feijão branco, banana da terra, coco, inhame, frango, abobora, milho amarelo, milho branco, farofa, pipoca, queimado e rapadura, entre outros. Foram 25 itens, ao todo. Era tanta comida que foi preciso equilibrar o prato com cuidado.

Caruru é uma tradição dos Afoxés Filhos de Gandhy (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

A fila começou na porta da Associação e seguiu pela calçada até perder de vista. O sol forte do meio-dia fez algumas pessoas abrirem sombrinhas, mas ninguém arredou o pé. Alguns turistas aproveitaram a visita para provar das iguarias famosas e um batalhão de homens e mulheres se alternaram servindo os alimentos. O caruru dos Afoxé Filhos de Gandhy é uma homenagem a São Cosme e São Damião e acontece há 43 anos.