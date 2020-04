Municípios baianos que correm risco de terem infectados

Um estudo realizado por três pesquisadores ligados a Unicamp, Ufba e UFS aponta quais são as cidades baianas que mais correm risco de term pessoas infectadas pelo novo coronavírus, dentre as que ainda não possuem casos positivos. É sobre essa pesquisa que a repórter do Correio* Hilza Cordeiro conversa com o apresentador Ivan Dias Marques. Confira:

