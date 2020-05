Muro de contenção de obra de supermercado desaba e derruba sete postes

Sete postes de energia foram derrubados na Rua Odilon Machado, no bairro do Iapi. A queda dos postes foi provocada pelo desabamento do muro de contenção da obra de uma nova unidade da rede de supermercado Atakarejo, na manhã desta segunda-feira (25). A equipe da Defesa Civil (Codesal) foi ao local para realizar avaliação e tomar as medidas emergenciais para que novos acidentes sejam evitados.

A Codesal acionou a Coelba para fazer a remoção dos postes, a Transalvador para interdição parcial da via, até que os serviços sejam realizados, e a Sucop para avaliar os serviços a serem executados. O órgão que integra a categoria de serviços fundamentais do município atende normalmente a população pelo telefone gratuito 199.

A Coelba informou que já normalizou 95% dos clientes que tiveram o fornecimento de energia interrompido em trecho do bairro IAPI, no início da manhã desta segunda-feira (25), após um deslizamento de terra em uma obra na Rua Odilon Machado provocar a queda de sete postes da concessionária.

De acordo com a concessionária, por volta das 10h só 54 clientes encontravam-se com o fornecimento de energia interrompido e os técnicos da Coelba atuam na substituição dos postes e na recomposição da rede elétrica do local.