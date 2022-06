Muro de obra desaba e mata pedreiro em Lauro de Freitas

Um pedreiro, identificado como Francisco Ramos Brandão, de 60 anos, morreu após sofrer um acidente de trabalho na terça-feira (31), na obra em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O acidente aconteceu por volta das 17h, na Rua Gilvan Fernandes, no bairro Recreio Ipitanga. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital na região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (1º). Por conta do ocorrido, o Sindicato de Construção Pesadas (Sintepav) paralisou a obra.

Segundo o sindicato, o acidente aconteceu quando um muro de concretagem caiu em cima do trabalhador. De acordo com o presidente do Sintepav-BA, Irailson Gazo, a entidade realiza a paralisação para cobrar que as empresas adotem medidas seguras para os trabalhadores.

Em nota, o Sintepav informou que encaminhará à Superintendência Regional do Trabalho (SRT) e ao Ministério Público do Trabalho (MPT) a solicitação de apuração das condições de trabalho na obra para garantir a segurança dos outros operários.

“O sindicato se solidariza com os familiares e amigos e está realizando as tratativas com o Consórcio para garantir que a família seja devidamente assistida, desde a questão do funeral, até os auxílios garantidos na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria”, destaca Gazo.

Em áudios recebidos pelo CORREIO, um amigo da vítima confirmou a informação do sindicato. "Um muro caiu e ele morreu hoje. Mas pensa num cara legal, um coroa cheio de vida, brincalhão, chegava sempre de manhã dando bom dia para todo mundo. A equipe toda estava chorando com essa perda", declarou.