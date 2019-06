'Musa do Poker' é encontrada morta nua no banheiro de casa

Foto: Reprodução

Liliya Novikova, considerada a jogadora de poker mais sexy do mundo, foi encontrada morta e nua no banheiro de sua casa na última terça-feira (11). De acordo com o site "Gazeta", a russa de 26 anos teria sofrido um choque elétrico dentro da sua residência, em Moscou.

Os pais da jovem estranharam o fato de a moça não atender o telefone celular e pediram para que uma vizinha entrasse na casa dela para ver o que estava acontecendo. Essa mulher encontrou a jogadora de poker já sem vida no banheiro, com o corpo totalmente nu.

Liliya Novikova era uma famosa jogadora de poker profissional e tinha contrato válido com o "PokerStars", maior organização do esporte. Ela tinha seu próprio canal no Youtube, onde dava dicas para quem estava aprendendo a jogar.

Foto: Reprodução

"Durante os exames iniciais no cadáver da jovem, foram registrados sinais de trauma de choque elétrico", disse o Comitê de Investigação da Rússia.

As autoridades acreditam que Novikova estava secando o cabelo no banheiro e teria usado o aparelho celular com o secador ligado, causando o choque. Relatórios disseram que ela bateu a cabeça com muita força na parede.

Além de ser jogadora de , Novikova era formada em engenharia.