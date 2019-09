Museu Carlos Costa Pinto no Corredor da Vitória vai ganhar Casa de Chocolate AMMA

(Divulgação)

Perspectiva da Casa do Sabor AMMA do Museu Carlos Costa Pinto

A AMMA Chocolate vai abrir um café e chocolateria no Museu Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, até o final deste ano. A ideia dos empresários Luiza Olivetto e Diego Badaró é ocupar o antigo café do museu com uma versão baiana da Casa do Sabor AMMA Chocolate, que é um sucesso em São Paulo. O espaço, cuja concepção visual será de Luiza Olivetto - que é também artista plástica – terá mesas coletivas, e projeto arquitetônico assinado por Fátima Fontenelle. “Será uma espécie de laboratório de chocolate com um cardápio criado a partir dos nossos produtos, onde além da degustação, os clientes poderão se conectar com questões importantíssimas como a sustentabilidade, a preservação das florestas brasileiras e a cultura do cacau”, explica Olivetto.

(Foto:Paulo Sousa/Divulgação)

O casal de empresários Luiza Olivetto e Diego Badaró

Gestão cultural

Luiza Olivetto também planeja transformar o espaço, onde existe um auditório, em um lugar onde possa realizar palestras, oficinas e workshops sobre as questões ambientais. De acordo com a empresária, o plano nasceu do seu desejo de movimentar o Corredor da Vitória, onde possui uma residência. “A ideia veio a partir de um projeto maior que estamos desenvolvendo que é de movimentar os moradores do bairro para que possamos fazer uma gestão cultural daquela área que é rica culturalmente, abraçando e ocupando os espaços culturais como os museus existentes na região. Começamos com o Costa Pinto, que tem a maior coleção de jóias de crioula do mundo, e ampliaremos para os demais espaços”, diz.



União de marcas

A Casa do Sabor Amma Chocolate vai funcionar no terraço do museu, das 10h às 20h, e terá intervenções artísticas nas paredes, inspiradas na Mata Atlântica, criadas por Luiza Olivetto e pelo artista visual Eder Muniz. Além dos produtos da marca, cuja fábrica é na Bahia, o espaço vai comercializar também chocolates de outros fabricantes dos diversos biomas brasileiros.

(Divulgação)

Mais uma perspectiva da Casa AMMA no Museu Costa Pinto

Olhares distintos

Os artistas visuais Pico Garcez e Akira Cravo vão ocupar a Capela do Solar do Unhão a partir do próximo dia 12, às 19 horas, com a exposição Olhares sobre a Bahia, mostra de fotografias que apresenta quatro diferentes olhares e perspectivas sobre a Bahia. Além da dupla, eles convidaram dois jovens artistas, Renan Benedito e Vinícius Sapucaia, para participar do projeto.



(Divulgação)

Reconhecido internacionalmente, Pico Garcez vai expor no MAM Bahia

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

Max Fonseca foi um dos selecionados do Prêmio Pierre Verger de Fotografia

Fotografia, ilustração, pintura, grafite e vídeo. O multifacetado artista visual soteropolitano Max Fonseca (28) começou na arte através das palavras, aos 12 anos. Sua poesia tinha então em seus versos uma forma de criar imagens e guardar memórias. Para publicá-las, se juntou aos amigos e criou a revista literária Na Borda da Xícara. Em 2011, venceu o IV Prêmio Nacional Canon de Poesia. Nesta época já namorava a fotografia, com a qual teve contato na faculdade de jornalismo. A obra de Pierre Verger foi sua principal influência. Nascido e criado em Cajazeiras 11, é dali que vem a inspiração e o repertório para o seu trabalho, focado na cultura popular, com especial atenção à ancestralidade e ao universo simbólico das periferias. Entre 2013 e 2015, viveu em Luanda, Angola, onde trabalhou com marketing digital. O período serviu para reconhecer o potencial das linguagens do povo angolano e suas aproximações com a cultura brasileira. Morando na Suíça desde 2018, onde estuda Design Gráfico, realizou em março deste ano a exposição solo Ancestrali, que reuniu fotografias, ilustrações e pinturas, em Lugano, naquele país. Em outubro, Max estará de volta a Salvador para uma nova mostra de fotografias. Desta vez com a exposição fotográfica A Sobrevivência dos Vagalumes, uma série de registros feita com jovens de Cajazeiras. Como se não bastasse, acabou de ser selecionado para participar da exposição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger na categoria Ancestralidade e Representação. A coletiva acontecerá de 8 de outubro a 24 de novembro, no Palacete das Artes. Para imprimir as imagens, Max está realizando uma campanha de financiamento colaborativo.



Animação

Ganhador do Festival de Gramado 2019 na categoria Direção de Arte e dos prêmios de Melhor Animação Brasileira e Melhor Animação Documental pelo curta-metragem Sangro, no festival Anima Mundi, Guto BR vem a Salvador esta semana ministrar oficina de animação de hoje a quinta-feira (12), no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), no Centro Histórico.

(Divulgação)

Guto Bicalho Roque conhecido como Guto BR

Boca do inferno

Ausente das novelas globais desde Segundo Sol, onde interpretou o corrupto delegado Viana, o ator Carlos Betão volta a ocupar os palcos baianos com seu gigantesco talento, na próxima quinta-feira (12), com o espetáculo Voz, onde interpreta o poeta Gregório de Mattos, na Sala Ita da República AF, no Pelourinho. A montagem, que terá apresentações às quintas e sextas-feiras, às 19h30, tem texto de Aninha Franco, direção de Rita Assemany, trilha sonora de Rudnei Monteiro e figurino de Robério Sampaio. Como o espaço tem apenas 20 lugares, é preciso reservar pelo 71 99652-7626.

(Foto:Sora Maia/Divulgação)

O ator Carlos Betão vai interpretar Gregório de Mattos

Irmãos de alma

Os músicos Davi Moraes e Pedro Baby vão dividir o palco do Café-teatro Rubi, nos dias 4 e 5 de outubro, às 20h30. Os ingressos estarão a venda esta semana nos canais digitais de vendas do espaço cultural.

(Divulgação)

Davi Moraes e Pedro Baby trazem show para o Wish Hotel da Bahia

Mais +

O musical Sonho de uma Noite de Verão na Bahia, de João Falcão, volta a cartaz em curta temporada no Teatro Gregório de Mattos, a partir do dia 11 de outubro, até 3 de novembro, de sexta a domingo. Aos sábados e domingos, haverá sessões duplas: às 16h e às 19 horas. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã, no Sympla.



Menos –

Desrespeito aos direitos adquiridos, tentativas de censura, como a que aconteceu na semana passada na Bienal do Livro, no Rio, quando o prefeito Marcello Crivella determinou o recolhimento de uma obra em HQ, demonstra que estamos andando para trás. Atitudes como esta não podem ser aceitas por nós brasileiros que já vivenciamos tempos sombrios e infelizes como o que estão tentando trazer de volta. Censura nunca mais!



Imagem da HQ Os vingadores - A cruzada das crianças que provou a ira do prefeito do Rio