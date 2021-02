Museu da Música Brasileira contará com obras de Genaro de Carvalho

O Museu da Música Brasileira, que irá funcionar no Casarão dos Azulejos Azuis, na Praça Cayru, em Salvador, está sendo restaurado com projeto de Sidney Quintela e curadoria de Gringo Cardia, responsável também pela Casa do Carnaval e memorial de Jorge Amado e Zélia Gattai, na capital baiana. O segundo andar do equipamento contará com 3 obras do artista plástico Genaro de Carvalho(1926-1971), impressas em tamanho gigante.

Além do resgate histórico, já que se trata de uma área tombada, a iniciativa irá transformar o local em um espaço destinado à cultura e aberto ao público, e fez parte de uma série de investimentos promovidos pela administração municipal para a revitalização do Comércio. A previsão é que seja inaugurado no próximo mês de março, quando se comemora o aniversário da cidade.

