Museu Madame Tussauds de Berlim coloca estátua de Trump no lixo

O museu de cera Madame Tussauds de Berlim, na Alemanha, surpreendeu ao colocar a estátua de Donald Trump em uma caçamba de lixo. A ação ocorreu na sexta-feira (30), a quatro dias das eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Segundo a gerente de marketing do museu, Orkide Yalcindag, "a atividade é de caráter mais simbólico antes das eleições nos Estados Unidos". "Nós aqui do Madame Tussaud de Berlim removemos a imagem de cera de Donald Trump como uma medida preparatória", disse.

A imagem de Trump deve voltar ao seu lugar de origem após as eleições, independentemente do resultado, já que o museu expõe réplicas de ex-presidentes.

No momento, a escultura de cera de Trump segue no lixo, próxima à de Barack Obama, seu antecessor e nêmesis, que tinha a chanceler alemã, Angela Merkel, entre suas maiores aliadas. A figura do ex-presidente segue no mesmo lugar.

As eleições americanas ocorrem na próxima terça-feira. O republicano Trump aparece atrás de seu adversário democrata, Joe Biden, nas pesquisas.