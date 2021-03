Museus baianos aproximam-se do público através da internet

Com apenas uma busca rápida no Google Arts & Culture, qualquer pessoa pode ter acesso à parte do acervo de 15 mil itens do Museu de Arte da Bahia (MAB). O primeiro espaço museológico público da Bahia encontrou uma forma de se manter em atividade, mesmo em tempos de distanciamento social, e hoje expõe suas coleções para o mundo.

Uma das mais interessantes é a Lopes Rodrigues, construída por João Francisco Lopes Rodrigues e seu filho Manoel Lopes Rodrigues, nomes que ajudaram a redimensionar a história da arte baiana no século XIX. Em seu espaço no site é possível apreciar, por exemplo, 31 desenhos de Carybé – e até ampliá-los.

Indo por um caminho parecido, outras instituições da cidade também disponibilizaram seus acervos na internet, como o Museu de Arte Moderna da Bahia, que pode ser visitado virtualmente no endereço bahiaview360.com.br/mam. O Centro Cultural Solar Ferrão, o Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica e o Museu Tempostal oferecem iniciativas de acesso a arte através dos seus perfis no Instagram.

Para os 472 anos de Salvador, que será celebrado nesta segunda-feira, o Museu de Arte da Bahia (MAB), Palacete das Artes, Museu Abelardo Rodrigues, Museu Tempostal e MAM criaram programações em suas redes sociais, começando na própria segunda e indo até 6 de abril.

Leda Catunda (divulgação)

Leda Catunda ganhará exposição em Salvador

Em atividade desde os anos 1970, Leda Catunda ganhará exposição de grande porte na Paulo Darzé Galeria, no Corredor da Vitória, em Salvador. Entre as obras estão pinturas, aquarelas e colagens. A abertura, que seria no início de abril, foi postergada para nova data a ser definida nos próximos dias, de acordo com o escalonamento da reabertura do comércio.

Nádia Taquary (Angeluci Figueiredo/divulgação)

Presença baiana

Um grande projeto, que levou seis anos para ser concebido - e que se tornará um marco da produção literária brasileira -, a Enciclopédia Negra será lançada na próxima terça-feira, às 19h, no canal do YouTube e no Facebook da Companhia das Letras. O evento contará com a participação dos autores da obra, Flávio Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Schwarcz, e de Djamila Ribeiro, que mediará a conversa sobre o processo de pesquisa, escrita e edição.



O livro, que já está disponível para compra, reúne 416 verbetes biográficos de personalidades negras que marcaram a história do século XVI ao XX, como Abdias do Nascimento, Zeferina e Zumbi dos Palmares, e é ilustrada por obras concebidos por 36 artistas negros convidados, como Mônica Ventura, que assina a capa, e a baiana Nádia Taquary. “Sinto alegria e honra por participar com duas obras desse importante projeto”, escreveu Nádia em seu Instagram. Ao todo, são 100 obras, que serão expostas em abril na Pinacoteca de São Paulo.

Daniele Magalhães (divulgação)

Coleção-cápsula

Daniele Magalhães acaba de lançar uma coleção-cápsula de guardanapos em cambraia de linho para a linha home de sua multimarcas, localizada na Rua Amazonas. A série foi desenvolvida em parceria com a designer Tereza Cirino e tem quatro motivos: abelhas, joaninhas, poás e borboletas, que podem ser coordenados. "Pensei em trazer um toque de acolhimento e carinho para deixar ainda mais especiais os momentos em família", explica a empresária. As peças vêm acompanhadas por porta-guardanapos em formato de coelhinhos de Páscoa, mas podem ser utilizadas em outras ocasiões.

Acervo digital O acervo da saudosa Myriam Fraga, composto por mais de 20 livros publicados, sem contar as dezenas de participações em antologias no Brasil e no exterior, será disponibilizado de forma digital, através de um site com o nome da escritora que será lançado no início de abril. O projeto leva assinatura da Editora Oiti, tendo a curadoria de Bete Capinan, responsável pela editora, e de Angela Fraga, filha de Myriam e atual diretora da Fundação Casa de Jorge Amado.

Celebração virtual Em celebração ao aniversário da capital baiana, o historiador e professor Rafael Dantas promove neste sábado, às 17h, um bate-papo com a museóloga Simone Trindade sobre o tema Salvador no Mundo: Cidade e Representações no Álbum de Vues du Brésil. A transmissão será de forma virtual e poderá ser acompanhada através de dois perfis no Instagram: @museucostapinto e @rafadantashistorart.

Lançamento A incorporadora OR irá lançar, em abril, o condomínio Terra Dourada Parque, em Camaçari, na Bahia. Com o valor geral de vendas de R$ 27 milhões, a construção do condomínio tem a expectativa de gerar 110 empregos diretos.

Lírios O ex-deputado baiano Haroldo Lima morreu, quarta-feira, em decorrência da covid-19. Lima exerceu cinco mandatos consecutivos na Câmara Federal entre 1983 e 2003. Antes do enterro, no Cemitério Campo Santo, houve uma carreata ordeira acompanhada pelo Hino Nacional.

Um novo olhar O publicitário e consultor de estratégia Joca Guanaes é o próximo convidado do Lide Futuro Bahia para bate-papo sobre novo normal da comunicação do marketing e da vida pós-pandemia. A conversa será para filiados do Lide, quarta-feira, às 19h, pela plataforma Zoom.