Música baiana vai agitar Brasília neste final  de semana

Atra Atrações do Micarê, em Brasília (Montagem de Eduardo Bastos da Equipe do Correio CORREIO)

Após três anos sem Carnaval, o Festival Micarê vai movimentar o final de semana em Brasília, com axé music, abadá e trio elétrico. O evento acontecerá na Arena BRB Mané Garrincha, de amanhã até domingo, e contará com grandes atrações, a exemplo de Banda Eva, Timbalada, Tuca Fernandes e Filhos da Bahia, entre outros artistas baianos.

Com a volta da folia, a organização aumentou ainda mais a festa, incluindo mais um dia de evento, o Esquentarê!, na sexta-feira, das 21h até às 6h da manhã, no Arena Lounge da Arena BRB Mané Garrincha, com Durval Lelys, Saulo Fernandes, Adriana Samartini e Thiago Nascimento. O Festival Micarê é organizado pelos produtores André D'Alessandro (Medley Produções), Carlos Alberto Alves (BackStage), Marcelo Piano (UPiano Entretenimento). Além dos ingressos Atrás do Trio, é possível adquirir o Camarote.

Pabllo Vittar marca presença nas micaretas de São Paulo e Salvador

As atrações da Micareta São Paulo e da Micareta Salvador, que acontecem, respectivamente, de 16 a 18 de junho e de 4 a 6 de novembro, organizadas pelo grupo San, já estão definidas. A edição paulista, a primeira, acontecerá no Estacionamento e no Pavilhão de Exposições do Anhembi, e trará shows de Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Luísa Sonza, Ludmilla, Glória Groove, Alinne Rosa e É O Tchan, além de grandes nomes da cena eletrônica, como Anne Louise, Gui Guerrero e Felipe Guerra.A edição de Salvador, em local a ser divulgado em breve, já tem apresentações confirmadas de Pabllo Vittar, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Luísa Sonza, Ludmilla, Glória Groove e Alinne Rosa, e anunciará duas novas atrações em breve, fechando a grade de shows. Os ingressos já estão à venda no www.sanfolia.com.

Novas atrações do Fortal

Anunciado como o maior Fortal de Todos os Tempos, um dos maiores festivais de música do país retorna de vez em 2022, com uma edição histórica e cheia de novidades que prometem agitar o público. O evento acontece de 21 a 24 de julho na Cidade Fortaleza, em uma megaestrutura para receber foliões de todo o país com muita comodidade. Além das atrações já anunciadas, como Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Léo Santana, também foram confirmados as bandas Timbalada e Cheiro de Amor.

São João em Jaguaquara



O São João vai começar mais cedo na cidade de Jaguaquara, no interior da Bahia. É o evento Farra, Forró e Piseiro, que será realizado no dia 8 de maio, na Masterize Arena Park, a partir das 15 horas. A festa vai reunir, em pleno dia das mães, Tarcísio do Acordeon, Márcia Felipe e Adelmário Coelho, além de Lipinho Fontes e da banda Sem Retoque.

TUM-TUM-TUM*

1. O mês de maio será especial para o Culinária Musical, projeto do Afrochefe Jorge Washington. O público terá duas oportunidades: dia 1º e 8 de maio, na Casa do Benin , no Pelourinho. Nos dois dias, o evento começará às 12h e irá até às 17h. No dia 1º , haverá show da cantora Denise Correia e sua banda Na Vêia da Nega; no dia 8 , acontece uma homenagem ao Dia das Mães, com show Suingue de Realeza, da cantora e compositora Juliana Ribeiro, entre outros artistas.

2. O evento Axé com Samba acontece domingo no Shopping Bela Vista, na Arena Deck Park Bela Vista. O evento contará com shows das bandas Psirico, do cantor Márcio Victor, Filhos de Jorge, Jaú, CBX Samba Club, do vocalista Renanzinho, Escandurras e Pagode Segredo.

3. Arrocha: de Candeias para o Mundo é o nome do documentário que estreia no

próximo dia 30 de abril, ao meio-dia, com exibição gratuita no canal do YouTube da Ouriçado Produções. No documentário, a partir dos depoimentos dos artistas Nara Costa, Márcio Moreno, Dynno Boy, Henrique Moura (o Henrique do Sax) e Anna Catarina, a história da criação e sucesso do Arrocha é contada.