Música em homenagem a Trancoso será lançada nas vozes de Mariana Aydar e Elba Ramalho

No próximo dia 3 de janeiro, a música "Quadrado Vivo", forró que foi composto pelo publicitário Nizan Guanaes, será lançada nas vozes das cantoras Mariana Aydar e Elba Ramalho.

A canção convida o público a preservar a cultura e a natureza, como um dos lugares mais procurados do país em época de férias e verão, a cidade de Trancoso, na Bahia. Além da música, também foi preparado um videoclipe para a ocasião, de acordo com informações do jornal O Globo.

"No último ano, fiquei 60 dias trabalhando de Trancoso. Eu andava na praia e pensava na importância de cuidar de tudo aquilo, sabe? Como é preciso ter um coração de nativo. Então, essa música foi tomando conta de mim", afirma Nissan.

A gravação do clipe foi realizada na cidade baiana e teve a participação de moradores locais. A cantora Elba Ramalho comentou que já faz parte de Trancoso há muito anos e que é necessário preservar a cidade.

"Sou madrinha de muitas crianças, batizei muita gente lá na Igrejinha, me sinto parte da comunidade. Vi toda uma geração crescer, acompanhei as felicidades e tristezas de muitos nativos que são amigos queridos. Definitivamente, um caso de amor. precisamos preservar e eternizar as coisas boas de Trancoso", disse.