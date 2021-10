Músico de rua atacado com ovadas enquanto tocava violoncelo ganha bolsa de estudos

Após ter sido alvo de um ataque de ovadas enquanto se apresentava na frente de uma loja de instrumentos na cidade de Santos, litoral de São Paulo, o músico Luiz Felipe Salinas Almeida, de 20 anos, ganhou uma bolsa de estudos em Música.

O artista viaja de cidade em cidade tocando nas ruas e em comércios para sustentar o filho pequeno. Ao receber os golpes, ele chegou a pensar que o instrumento tinha quebrado.

O caso repercutiu nas redes sociais e acabou levando Luiz Felipe a ser contratado para tocar em três lugares. A organizadora de um desses eventos, Renata Viegas, se comoveu com a história do rapaz e decidiu ajudá-lo com uma bolsa de estudos integral para cursar música.

"Fiquei bem tocada [com a ovada]. É um artista, um músico, fico pensando como alguém faz isso com outras pessoas que só estão levando alegria para as outras", disse ao g1. "Aquilo me deixou muito chateada, fiquei pensando no que eu poderia fazer para ajudá-lo".

"Vou dar o primeiro empurrão. Se ele consegue tocar assim com pouca instrução, imagina quando se formar músico", declarou Renata.

Após ver uma reportagem sobre o ataque sofrido por Luiz Felipe, Renata entrou em contato com ele por telefone, e o convidou para tocar em seu evento no sábado (9). Durante uma de suas apresentações, ela o chamou e ofereceu a bolsa de estudos. "Ele me olhava sem acreditar", conta.



Ele irá cursar Música na Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) no modelo de ensino à distância, com os custos totalmente arcados pela empresária. Luiz Felipe ainda foi convidado a continuar tocando uma vez por semana no evento promovido por Renata, no Centro da cidade.