Músico de rua é atacado com ovadas enquanto tocava violoncelo: 'Humilhado'

Um músico foi alvo de ovadas enquanto se apresentava na frente de uma loja de instrumentos na cidade de Santos, litoral de São Paulo. O ataque aconteceu na semana passada.

Luiz Felipe Salinas Almeida, de 20 anos, viaja de cidade em cidade tocando nas ruas e em comércios para sustentar o filho pequeno. Ao receber os golpes, ele chegou a pensar que o instrumento tinha quebrado.

"Olhei para o instrumento, mas não tinha quebrado. Então, percebi que estava todo sujo e se tratava de ovos. Olhei pra cima e procurei quem tinha feito isso, mas não encontrei. A pessoa se escondeu em seguida", disse ao G1.

"Me senti muito envergonhado, humilhado. As pessoas se revoltaram e uma multidão se formou ao meu redor. Eu não assimilei na hora o que aconteceu, mas queria que as pessoas saíssem de perto de tanto constrangimento que estava sentindo", desabafou.