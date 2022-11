Músico do Neojiba tem violino levado durante assalto no Subúrbio

O violino de Eliel Santana, spalla da Orquestra 2 de Julho, do Neojiba, foi roubado na tarde da última terça-feira (9), em Salvador. Eliel estava chegando em casa, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, quando foi assaltado por um homem armado em uma moto. Além do instrumento, seu celular também foi levado pelo ladrão. O músico registrou boletim de ocorrência na 5ª Delegacia Territorial - Periperi.

O Neojiba está promovendo uma campanha para recuperar o instrumento. O violino, de cor clara, está carimbado com a marca do Governo do Estado e foi levado junto com uma case preta com nome laranja. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelo telefone 71 3044-2959. O programa irá oferecer ingressos para os seus concertos como recompensa a este ato de solidariedade.

O spalla, função que Eliel ocupa atualmente no Neojiba, é o primeiro violino de uma orquestra, braço direito do maestro. Ele irá se apresentar no próximo domingo (13), ao lado dos demais músicos da Orquestra 2 de Julho, no Teatro Castro Alves (TCA).