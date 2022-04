Músico que agrediu motorista por aplicativo no Candeal se pronuncia: 'perdi a razão'

O homem que destruiu o carro do motorista por aplicativo Mateus de Jesus, de 27 anos, se pronunciou sobre o caso através de um vídeo nas redes sociais. Ele se chama Marco de Jesus Oliveira e é conhecido no meio musical, onde atua, como Marco do Trompete.

De acordo com a versão de Marco, o motorista por aplicativo teria dado ré e atingido o veículo em que estava. O trabalhador nega, e afirma que Marco é que teria batido no fundo de seu carro. O caso ocorreu no bairro do Candeal, na madrugada de domingo (3), em Salvador.

Mateus registrou um boletim de ocorrência contra o músico na delegacia de Brotas, para denunciar que foi vítima de agressão. Em imagens gravadas pelo denunciante, os retrovisores e a lanterna de um dos faróis estão quebrados.

O músico justificou a ação violenta com a indignação que sentiu ao que chamou de injustiça, apesar de admitir que "perdeu a razão" durante a discussão. Marco negou estar embriagado e pediu desculpas.

"Eu fui a vítima, mas perdi a razão a partir do momento em que fui para as vias de fato. (...) Na imagem, parece que eu estava bêbado, como ele alegou, mas eu não estava bêbado. Ali eu estava com ódio no meu coração pela injustiça que eu passei. No exato momento eu que falei para ele: 'e aí, o prejuízo no meu carro que você bateu?' Ele disse 'eu não bati no seu carro, você que bateu no meu'. Me deu um ódio e eu fale: 'Você está sendo um moleque. Você não está sendo sujeito homem. Dizendo que eu bati no seu carro? Você que bateu no meu carro. Gente, me perdoe", disse Marco.

O músico carioca mora em Salvador desde 2007. Ele é o fundador do projeto "Trompete amigo e solidário", que percorre ruas da cidade tocando o instrumento musical e arrecadando doações para famílias que passavam por necessidades.

Caso

A situação inicial foi gravada por Mateus e publicada nas redes.

Nas imagens, Marco aparece com uma camisa rosa e calça escura. Bastante exaltado, ele acusa Mateus de ter batido no carro dele e, por isso, “veria o que é prejuízo”. Ao CORREIO, na tarde do domingo (3), Mateus contou que a situação ocorreu exatamente na praça do Cidade Jardim, quando um carro em alta velocidade surgiu na contramão.

Entenda a discussão: Motorista por app é agredido e tem carro destruído após discussão de trânsito no Candeal

Investigação

Procurada pelo CORREIO, a Polícia Civil confirmou o registro da ocorrência na Delegacia Virtual e informou que o procedimento será encaminhado à 6ª Delegacia Territorial (DT) de Brotas, que vai apurar o ocorrido e ouvir as partes envolvidas.

“De acordo com o comunicante, três passageiros solicitaram uma corrida do Rio Vermelho para o Candeal de Brotas e, chegando no local, seu veículo se envolveu em um acidente de trânsito. O condutor do carro que bateu no fundo do automóvel que fazia transporte por aplicativo culpou o motorista pelo acidente e houve uma discussão. O comunicante foi agredido fisicamente e teve seu veículo danificado. Os envolvidos devem ser ouvidos na 6ª DT/Brotas”, diz a PC.

Mateus também afirma ter feito o registro do ocorrido junto à 99, plataforma à qual prestava serviço. Até a publicação desta matéria ele não havia obtido resposta.