Musk ameaça desistir de compra do Twitter por causa de contas spam

O empresário Elon Musk, dono da Tesla, solicitou ao Twitter mais informações sobre contas usadas apenas como "spam" na rede social. Além disso, o executivo registrou na Securities and Exchange Comission (SEC) essa solicitação, que inclui uma ameaça de desistir da compra da empresa.

Musk anunciou anteriormente que compraria o Twitter, mas agora há dúvidas sobre se haverá de fato a conclusão do negócio.

O empresário tem reclamado que a rede social não informaria claramente quantas contas de fato são de usuárias da plataforma e quantas seriam de perfis falsos, apenas para replicar conteúdo

No documento registrado na SEC, Musk diz que enviou nesta segunda-feira uma carta ao Twitter para reiterar sua solicitação por dados e informações para saber ao certo o quadro sobre as contas falsas ou de spam na rede.

Na carta ao Twitter, Musk pressiona pelas informações e diz não entender a relutância da empresa em permitir que ele avalie de modo independente as estimativas da rede social sobre o tema.

Ele afirma que o Twitter resiste e que isso constitui uma "clara ruptura substancial" das obrigações da empresa e que, com isso, pode lançar mão de seu direito de não consumar o negócio.



Twitter diz que coopera com Musk

Um porta-voz do Twitter afirmou nesta segunda-feira que a companhia "continuará a compartilhar de modo cooperativo informações com o sr. Musk, a fim de consumar a transação de acordo com os termos do acordo de compra". Mais cedo, o empresário Elon Musk enviou carta à empresa questionando-a sobre o número de contas de spam na rede social e acusando-a de não enviar as informações necessárias para o negócio, o que ele diz que poderia levá-lo a desistir da transação.

O porta-voz da empresa diz que o Twitter "pretende fechar a transação e fazer valer o acordo no preço e nos termos combinados".