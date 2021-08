Na Arena Pantanal, Bahia só empata com o Cuiabá no Brasileirão: 1x1

Não houve vencedor no primeiro encontro da história entre Cuiabá e Bahia. A partida disputada na noite deste sábado (7), na Arena Pantanal, terminou empatada em 1x1. O tricolor completou cinco rodadas sem vencer no Brasileirão. Antes, acumulava quatro derrotadas no campeonato. O último triunfo foi comemorado há um mês.

Com o resultado, o Bahia se manteve na 10ª colocação, agora com 18 pontos. O Cuiabá somou 14, mas entrou na zona de rebaixamento e está em 17º lugar. Como a 15ª rodada será finalizada na segunda-feira (9), a tabela de classificação ainda pode sofrer mudança.

No primeiro tempo, o Bahia teve maior posse de bola e começou melhor, mas o Cuiabá conseguiu equilibrar o jogo. O gol tricolor saiu de uma jogada coletiva, bem trabalhada. Rodriguinho anotou. O do time da casa foi registrado com o brilhantismo de Pepê, que dançou em cima da marcação tricolor. O ritmo do jogo caiu no segundo tempo e os dois times produziram menos jogadas criativas.

O JOGO

O Cuiabá não economizou nas faltas no começo do jogo. No entanto, a tentativa de parar o ataque do Bahia foi em vão aos 25 minutos, quando Nino Paraíba avançou pela direita e cruzou. Óscar Ruíz tocou para Rossi e ele, de cavadinha, deixou Rodriguinho de cara para a meta. O camisa 10 aproveitou e abriu o placar na Arena Pantanal: 1x0. Antes da rede ser estufada, o próprio Rodriguinho já tinha feito uma investida, defendida pelo goleiro Walter, assim como o zagueiro Luiz Otávio, que cabeceou para fora.

O Cuiabá não se abateu após o tento sofrido e correu atrás do prejuízo. Primeiro, Uendel chutou por cima do travessão. Depois, aos 36 minutos, Pepê assinou o gol de empate. Ele protagonizou bonita jogada, deixou os defensores do tricolor para trás, invadiu a área, bateu rasteiro no canto e ainda contou a falha do goleiro Matheus Teixeira: 1x1. Antes do intervalo, Danilo Gomes ainda teve a chance de virar para o Cuiabá. Após cobrança de falta, ele pegou sobra de bola e arriscou de longe, mas viu a redonda sair pela linha de fundo.

Nos primeiros segundos da etapa final, o Cuiabá balançou a rede com Danilo Gomes, mas precisou interromper a comemoração, porque a arbitragem apontou impedimento. Já o Bahia chegou ao ataque com Juninho Capixaba, que trabalhou pelo meio e chutou, mas viu a bola explodir na defesa rival. Na sequência, Rossi teve grande oportunidade após passe de Mugni. Ele chutou de cara para a meta, mas Walter fez boa defesa.

Auremir também teve boa chance para o Cuiabá. Ele recebeu de João Lucas e chutou forte, mas mandou para fora. Aos 44 minutos, os donos da casa ficaram com um jogador a menos. Felipe Marques foi expulso de campo após derrubar Maycon Douglas na entrada da área. O atacante tricolor avançava em velocidade em direção ao gol. Na sequência, Gilberto cobrou falta em cima de Mugni. Raniele ainda arriscou de longe, mas não conseguiu alterar o placar.

PRÓXIMO JOGO

O Bahia terá uma semana inteira apenas de treinamentos e só volta a campo no dia 15, quando recebe o Atlético Goianiense, às 18h15, em Pituaçu, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá 1x1 Bahia - 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Cuiabá: Walter, João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Uillian Correia (Auremir), Pepê, Camilo (Danilo Gomes) e Rafael Gava (Osman); Jonathan Cafu (Felipe Marques) e Jenison (Elton). Técnico: Jorginho.

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Edson (Raniele), Daniel (Maycon Douglas) e Lucas Mugni; Rossi (Matheus Galdezani), Óscar Ruíz (Rodallega) e Rodriguinho (Gilberto). Técnico: Dado Cavalcanti.



Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá

Gols: Rodriguinho, aos 25 minutos, e Pepê, aos 36, do 1º tempo

Cartão amarelo: Rossi, Rodallega e Paulão

Cartão vermelho: Felipe Marques

Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Kléber Lucio Gil e Johnny Barros de Oliveira.