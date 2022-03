Na busca por transplante, repórter descobre irmã desconhecida e compatível para doação

A repórter Marina Alves, da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, compartilhou com os seguidores do Instagram algo bastante pessoal. Ela encontrou uma doadora de medula compatível , mas não era qualquer pessoa: trata-se de uma irmã, até então desconhecida.

Marina foi diagnosticada com um Linfoma Linfoblástico de células T em 202 e dependia do transplante.

"No momento mais difícil da minha vida, enquanto procurava respostas para tudo que acontecia, Deus me presenteou da forma mais surpreendente possível. Dentre milhares de pessoas cadastradas no mundo inteiro para doação de medula óssea, a única compatível comigo é minha irmã. Sim! Descobri aos 32 anos, durante a luta contra o câncer, que não sou filha única", escreveu nesta terça-feira (29). Segundo ela, a história por trás da descoberta da irmã e doadora possui muitos detalhes e envolve pessoas que ela não iria expor.

"O que importa nesse momento é o laço forte que já estamos construindo e o propósito de Deus para nossas vidas", explicou, agradecendo a chegada da irmã e também expectativas para momentos que viverão juntas com o pai.

A irmã recém descoberta respondeu na publicação: "Deus não atrasa nenhum minuto nas nossas vidas, tudo acontece no tempo exato! E como Deus é maravilhoso nada poderia ter acontecido de forma diferente! Você já faz parte da minha vida e Deus nos uniu com um único propósito! Viver a vida, e todo o tempo perdido!”.