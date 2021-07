‘Na China você desapareceria e não iriam encontrar seu corpo’, diz advogado de Bolsonaro a jornalista

O advogado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Frederick Wassef, enviou mensagens atacando a jornalista e colunista do UOL Juliana Dal Piva, na tarde desta sexta-feira (9), após a publicação de uma série de reportagens em formato de podcast sobre o esquema de rachadinhas.

De acordo com a colunista, a mensagem foi enviada por Wassef no mesmo dia da publicação do episódio no qual a jornalista apresenta a relação do presidente com um esquema de entrega de salários de seus funcionários na Câmara dos Deputados.

“Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo”, diz Wassef em uma mensagem enviada por WhatsApp.

Ao longo de toda a mensagem, Wassef faz uma série de questionamentos à jornalista, perguntando se ela é comunista, por que ela não vai para Cuba, Venezuela, Coreia do Norte ou China, e por que ela faz o que faz com quem tenta livrar o Brasil da “maldita esquerda”. (Confira o texto completo no final do texto).

O UOL, por meio do gerente-geral de Notícias e Entretenimento do site, Alexandre Gimenez, disse que “repudiamos o ataque cometido pelo advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, contra nossa colunista Juliana Dal Piva e reiteramos nosso apoio ao seu trabalho e nosso compromisso com o jornalismo sério, independente, apartidário e voltado para atender o interesse público”.

Em seu Twitter, a jornalista afirmou que não se intimida com mensagens desse tipo e que está bem e recebendo o apoio de amigos e familiares.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, escreveu no Twitter que acionará a corregedoria para apurar as mensagens de Wassef. "Minha solidariedade à jornalista @julianadalpiva. Vou determinar que a corregedoria da OAB apure o fato ocorrido e tome as medidas necessárias", afirmou.

A postura de Wassef também foi condenada pelo presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), Marcelo Träsel. "Condenamos veementemente as ameaças e ofensas dirigidas a Juliana Dal Piva, sobretudo por virem de um indivíduo que deveria conhecer os preceitos legais. Infelizmente, se tornou rotina pessoas ligadas ao governo federal assediarem jornalistas, sobretudo as mulheres. Este comportamento é incompatível com o Estado de Direito e mesmo com as regras mais básicas de civilidade", afirmou.

Em seu perfil no Twitter, a Anistia Internacional prestou solidariedade à jornalista. "A liberdade de expressão é um direito humano e deve ser garantido! A @anistiabrasil repudia com veemência todo e qualquer tipo de ameaça contra jornalistas. Nossa solidariedade a @julianadalpiva e a tantos outros profissionais da imprensa, sobretudo mulheres, que têm sido alvo de grosserias, xingamentos e ameaças, apenas pelo exercício de suas funções", publicou.

Confira a série de reportagens que indicam a ligação direta de Bolsonaro com o esquema de rachadinhas, antes de se tornar presidente:

Leia a íntegra da mensagem do advogado Frederick Wassef:

“Queria te entrevistar. Voce e socialista ?? Comunista ???? Soldada da esquerda brava ??? E daquelas comunistas gauchas guerreira ??? Voce acredita mesmo que este sistema politico e bom para a sociedade e as pessoas ???? Por que voce nao vai realizar seu sonho comunista em Cuba, Venezuela , Argentina ou Coreia do Norte ??? Por que nao se muda para a grande China comunista e va tentar exercer sua profissao por la ???? Faca la o que voce faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema politico que voce tanto ama faria com voce . La na China voce desapareceria e nao iriam nem encontrar o seu corpo. O mesmo ocorre na Venezuela , Cuba e outros paraisos comunistas. Entao pergunto a voce, por que faz o que faz com quem tenta livrar o Brasil da maldita esquerda ??? Voce teve este mesmo empenho e obsessao com aqueles da esquerda que desviaram BILHOES DE DOLARES atravez de mil esquemas fraudulentos ??? A parte de seu amor pelo comunismo, voce vai continuar atendendo os pedidos de sua parceira/chefa para me atacar sem parar . Ela te paga ??? Ou e so muito amor por ela ??? Voces estao namorando ???? Se eu financiar todos os custos de viagem para Caracas na Venezuela , voce iria para la fazer umas materias sobre o que esta acontecendo la ??? Se eu te comprar um belo imovel por la, voce moraria la para realizar seu sonho comunista ???? Por que nao experimenta primeiro na sua pele o que e a esquerda, para depois lutar tanto para atingir o Presidente de seu Pais e trazer o comunismo para o meu amado Brasil. Voce e inimiga da patria e do Brasil. Voce sabia que apos o fim da 2 guerra mundial o mundo foi dividido em 2 blocos??? Esquerda e direita ?? Capitalismo e Comunismo ??? Luz e trevas ???? Voce sabia que a maldita esquerda falhou em metade do planeta terra ??? Em todos oa paises e culturas em que se instalou ??? E que ao contrario do comunismo, o capitalismo deu certo em todos os paises e siatemas ??? Entao por que voce luta fanaticamente com suas materias direcionadas e distorcidas da verdade para induzir em erro o publico ??? A esquerda te paga ??? Voce esta feliz e realizada por atacar e tentar destruir o Presidente do Brasil, sua familia e seu advogado ?????”