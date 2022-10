Na estreia de Barroca, Bahia só empata com Novorizontino e aumenta pressão na Série B

A estreia de Eduardo Barroca no comando técnico do Bahia não foi bem como os tricolores desejavam. Na noite desta terça-feira (4), o Esquadrão até saiu na frente do Novorizontino, com gol de Vitor Jacaré, mas levou o empate ainda no primeiro tempo, em tento anotado por Ronaldo, e não passou de um empate por 1x1 no interior paulista.

O ponto conquistado mantém o Bahia na terceira colocação da Série B, com 53 pontos, mas a diferença para o 5º colocado caiu de cinco para quatro pontos. A distância pode ficar ainda menor caso o Ituano vença o Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), no Mineirão.

Há cinco jogos sem vencer no Brasileirão, o Esquadrão agora aposta na força da Fonte Nova para se recuperar. Sábado (8), a equipe recebe o Brusque, às 16h.

VELHOS ERROS

O Bahia entrou em campo ainda mais pressionado após os triunfos de Grêmio, Vasco e Sport. Em sua estreia, Eduardo Barroca promoveu o retorno de Daniel ao meio-campo e escalou Ricardo Goulart no comando do ataque, na vaga do machucado Davó.

Nos primeiros minutos, o tricolor apresentou futebol que tinha mais a cara de Enderson Moreira do que características do novo treinador. O Esquadrão abusou do erro na defesa e só não ficou no prejuízo antes dos 15 minutos porque o Novorizontino desperdiçou pelo menos três boas chances.

Com a transição lenta e pouca articulação no meio-campo, o Bahia tinha muita dificuldade para construir as jogadas ofensivas. O Esquadrão só conseguia se aproximar da área adversária quando acionava o jogo pelos lados do campo. Foi aí que a estratégia deu certo.

Aos 20 minutos, Mugni cobrou lateral para Ricardo Goulart. O atacante foi na linha de fundo e cruzou para Vitor Jacaré, livre na área e tocar de cabeça para o fundo do gol, abrindo o placar para o tricolor no interior paulista.

Apesar da vantagem baiana, o Novorizontino continuava rondando a área do Bahia. No vacilo da defesa tricolor, Ronaldo mandou um voleio, mas a bola foi para fora. Enquanto isso, o Esquadrão tentava colocar a bola no chão para cadenciar o duelo.

A noite não era mesmo do sistema defensivo tricolor. Em nova trapalhada na saída, Rezende e Patrick não se entenderam e a bola sobrou para Ronaldo. Dessa vez o atacante do Novorizontino tocou no canto de Mateus Claus e deixou tudo igual, aos 42 minutos.

SEM REAÇÃO

Na volta do intervalo o Bahia manteve a mesma postura. Enquanto os jogadores de meio-campo tentavam controlar o jogo para chegar ao ataque, a defesa era muito pressionada pelo Novorizontino.

Na cobrança de escanteio, o Bahia afastou mal e Douglas Baggio completou para o gol. A bola tinha endereço, mas explodiu em Rezende. Os jogadores do Novorizontino ficaram pedindo um toque de mão do lateral Luiz Henrique na jogada. O VAR checou o lance, mas entendeu como normal e o pênalti não foi marcado.

Para tentar mudar a situação do Bahia no jogo, Eduardo Barroca colocou o atacante Caio Vidal no lugar de Lucas Mugni. Mas parecia que o tricolor havia ficado no vestiário. A pressão era toda do Tigre.

No vacilo de Marcinho, Diego Torres deu passe açucarado para Douglas Baggio. O atacante entrou livre na área. Mateus Claus fez boa defesa no chute cruzado. Diego Torres ainda pegou o rebote e Ignácio salvou em cima da linha.

A resposta do Bahia poderia ter sido em forma de gol. Na primeira grande chance do Esquadrão na segunda etapa, Rodallega recebeu sozinho, mas a cabeçada foi para fora. Perdeu um gol incrível o colombiano.



Já nos acréscimos, Emerson Santos, que havia entrado no segundo tempo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a menos, o Esquadrão não teve forças para impedir mais um tropeço na Série B do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino 1x1 Bahia - Série B do Brasileirão (33ª rodada)

Novorizontino: Vinícius Almeida, Willean Lepo, Walber, Ligger e Paulinho; Jhony Lucas (Léo Baiano), Gustavo Bochecha ( Martínez) e Diego Torres; Douglas Baggio (Hélio), Ronaldo (Quirino) e Bruno Costa (Ronald). Técnico: Mazzola Júnior.

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (André); Patrick, Rezende (Emerson Santos), Mugni (Caio Vidal) e Daniel; Jacaré (Igor Torres) e Ricardo Goulart (Rodallega). Técnico: Eduardo Barroca.

Local: estádio Jorge Ismael de Biase

Gols: Vitor Jacaré, aos 19 minutos, Ronaldo, aos 42 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Diego Torres, Gustavo Bochecha, Martínez (Novorizontino); Mugni, Emerson Santos (Bahia)

Cartão vermelho: Emerson Santos (Bahia)

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Trio de Minas Gerais)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)