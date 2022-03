Na estreia de Geninho, Vitória encara duelo decisivo com o Glória

À beira do gramado do Barradão, uma dose de esperança para o Vitória. O torcedor quer ver um time com futebol e posturas diferentes no restante da temporada e Geninho foi o escolhido para comandar a reabilitação rubro-negra. Substituto de Dado Cavalcanti, demitido na semana passada após a eliminação no Campeonato Baiano, o novo técnico estreia nesta quarta-feira (23), às 21h30, contra o Glória, em duelo único válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

"Eu disse que faríamos mudanças e vamos fazer. Não adiantaria nada eu chegar aqui e continuar na mesma situação, jogando da mesma maneira que o Vitória vinha se apresentando. Alguma coisa teria que ser modificada e vamos fazer isso", prometeu Geninho.

Velho conhecido dos rubro-negros, Geninho anota a quinta passagem pela Toca do Leão e estreia em um jogo decisivo. Ao contrário do que aconteceu na primeira fase, quando o Vitória eliminou o Castanhal após 1x1, em Belém, no Pará, agora não há vantagem por empate. Quem vencer o confronto no Barradão, avança à terceira fase. Em caso de igualdade no marcador, a vaga será decidida nos pênaltis.

"Quero ver pelo menos um time focado na vitória, que acredite na vitória e que, principalmente, busque essa vitória. Não adianta querer e acreditar se não buscar. Tem que lutar já que o jogo é uma disputa. Tem que se impor em cima do adversário, neutralizar, jogar no erro do adversário. Isso nós estamos tentando fazer com que o Vitória adquira. Existe a expectativa de que o grupo já tente pelo menos fazer alguma coisa diferente e de que possamos conseguir um bom resultado", projetou Geninho.

Para além da classificação, o jogo representa uma possibilidade de folga nos cofres do clube, já tão debilitados pela crise financeira. Se passar pelo Glória, o Vitória receberá R$ 1,9 milhão de premiação da CBF. Incentivo financeiro e na arquibancada. A partida será a primeira com carga máxima de público liberada desde março de 2020, quando a pandemia de covid-19 começou no Brasil. O decreto que autoriza foi publicado no último sábado (19) pelo governo da Bahia.

Inclusive pelo peso do jogo, Geninho decidiu fazer mistério quanto ao time. Ele revelou que não pretende iniciar a partida com Dinei e Tréllez juntos, mas não deu mais detalhes sobre a escalação. "Peço desculpas por não me estender sobre o que pretendo fazer, principalmente para esse jogo, porque nós conhecemos muito pouco do nosso adversário e o nosso adversário tem muito mais chance de nos conhecer a fundo. É um jogo mata-mata e qualquer informação que eu passar para o pessoal do Glória será prejudicial. O torcedor pode ficar tranquilo, ele vai ver mudanças, vai ver um time diferente, mas vamos deixar para que as coisas aconteçam no decorrer dos jogos", concluiu.

Quanto ao Glória, o novo técnico rubro-negro explicou como quer que o Vitória se comporte para neutralizar principalmente a atuação dos pontas, um dos aspectos positivos do adversário. "Fazendo uma marcação eficiente, preocupando esses pontas para que eles também tenham uma preocupação com a marcação, tirando eles da fase ofensiva. É procurar se impor no jogo e neutralizar aquilo que o adversário tem de bom para que nós possamos ir tomando conta do jogo, impondo nosso ritmo".

MUDANÇAS

O Vitória de Geninho vai entrar em campo com novidades e não apenas nas peças, mas também no esquema tático. A tendência é que o treinador escale o rubro-negro com três zagueiros. Nesse caso, Éwerton Páscoa reforçaria a defesa antes composta apenas por Alisson Cassiano e Mateus Moraes. Se isso acontecer, será a primeira vez na temporada que o Leão vai adotar essa formação. Uma opção para liberar os próprios laterais e, consequentemente, dar mais trabalho aos pontas do rival.

E já que estamos fazendo referência às laterais, haverá uma mudança forçada. Alemão segue na direita, mas a esquerda terá novo dono, pois Vicente rompeu o ligamento cruzado do joelho no treino do último domingo (20), terá que passar por cirurgia e ficará fora dos gramados por seis meses. Salomão seria o substituto imediato, mas Geninho também testou o lateral direito Iury na posição.

O meio-campo seguirá com as presenças de Eduardo e Jadson, mas terá um novo jogador fazendo o papel de primeiro volante, pois João Pedro testou positivo para covid-19 e ficará 10 dias afastado. Pablo e Alan Santos são as opções para a posição.

No ataque, uma disputa entre os dois centroavantes ídolos do clube: Dinei e Santiago Tréllez. O primeiro fez três jogos ainda com o técnico Dado Cavalcanti. Após se recuperar de uma cirurgia no joelho que o deixou sete meses fora dos gramados, Dinei deu as assistências para os gols de Alisson Cassiano e Eduardo no triunfo por 2x1 contra o Bahia de Feira, na rodada derradeira da fase classificatória do Baiano, que selou a eliminação rubro-negra.

Santiago Tréllez não estava inscrito no estadual e pode reestrear com a camisa do Vitória diante do Glória. Ele está treinando na Toca há mais de um mês e se diz pronto para jogar. "Eu estou muito bem, preparado, lógico que falta ritmo de jogo, mas estou ansioso para jogar", afirmou o colombiano, que entrou em campo pela última vez em 6 de dezembro, pelo Sport.

Como Geninho afirmou que não iniciará o jogo com os dois em campo, é possível que Dinei siga como titular e Santiago Tréllez pinte no decorrer do duelo com o Glória. Um deles terá a companhia de Luidy ou Roberto.

O Vitória deve começar diante do Glória com: Lucas Arcanjo; Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Alemão, Pablo (Alan Santos), Eduardo, Jadson e Iury; Luidy (Roberto) e Dinei (Tréllez).

Treinado por Alê Menezes, o Glória deve ser formado por: Régis, Bahia, Igor Souza, Manolo e Vitor; Vacaria, Rafael Gelatti e Baggio; Matheus Paulista, Biel e Wellington.