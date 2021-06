Na estreia de Ramon, Vitória elimina o Inter da Copa do Brasil e avança

A estreia de Ramon Menezes como treinador do Vitória foi com a qualidade do ex-camisa 10 nos tempos de jogador: virada histórica sobre o Internacional em pleno Beira-Rio e classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de perder o primeiro jogo no Barradão por 1x0, o Leão aplicou 3x1 ontem, em Porto Alegre, e avançou.

Com a presença do rubro-negro, a Copa do Brasil bate recorde de nordestinos nas oitavas de final: são seis times da região. Também se classificaram Bahia, Juazeirense, CRB, ABC e Fortaleza.

O rubro-negro fez um primeiro tempo ruim, mas a escrita mudou quando Pedro Henrique, do Inter, foi expulso no início da etapa final. Com um jogador a mais, o Vitória cresceu e abriu o placar com Samuel, aos 24 minutos. Johnny ainda empatou antes de Eduardo e Guilherme Santos garantirem a vaga.

Foi a terceira vez que o Vitória eliminou o Internacional da competição, em três encontros - já tinha levado a melhor em 2004 e em 2018. Com a classificação, o Leão embolsa mais R$ 2,7 milhões. O time volta a jogar domingo, contra o Operário, pela Série B, no Barradão.

Detalhes

Em seu primeiro jogo como técnico, Ramon Menezes promoveu mudanças de peças e esquema tático. Montou a equipe com três zagueiros - Marcelo Alves, Wallace e Mateus Moraes. Também mudou a dupla de volantes e, no ataque, escalou Ygor Catatau ao lado de Samuel.

Com a bola rolando, o Internacional foi melhor no primeiro tempo. Logo nos minutos iniciais, já dominava, tinha a posse de bola e trocava passes com paciência. Ficou perto de abrir o placar aos 4, com Yuri Alberto chutando por cima do gol.

O Inter continuou criando boas chances. Aos 12, Moisés rolou na direita para Taison, que bateu tirando tinta da trave. Em menos de 20 minutos, o anfitrião teve oportunidades também com Patrick e Edenilson.

Enquanto o Colorado empilhava momentos de perigo, o Vitória só conseguiu assustar pela primeira vez aos 35 minutos. O uruguaio Pablo Siles – uma das novidades - lançou Ygor Catatau, que bateu quase sem ângulo da linha de fundo e acertou a trave.

Na sequência, Lucas Arcanjo precisou salvar o Leão com três defesas difíceis seguidas - duas com Yuri Alberto e uma com Taison. Aos 42, o Leão voltou a aparecer: Guilherme, que havia entrado no lugar do lesionado Soares, tentou da entrada da área e Daniel espalmou. No fim, mais um susto para o rubro-negro: Moisés cobrou falta na trave.

Gols

Na volta do intervalo, a história mudou a partir dos 5 minutos. Pedro Henrique deixou o pé alto em Guilherme Santos, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais, o Vitória melhorou na partida. Podia ter aberto o placar aos 10, quando Roberto cruzou na área para Samuel, e Cuesta impediu.

Depois de tomar sustos com Saraiva e Moisés, o Vitória chegou ao primeiro gol. Dinei chutou de fora da área e acertou o travessão. Samuel, atento, pegou a sobra de cabeça e fez 1x0.

Ainda dava para ter ampliado logo depois com David, só que Daniel fez a defesa. A pressão não parou por aí e, aos 26, Dinei ficou com a sobra e chutou por cima do gol. Era uma chance clara.

O Inter empatou aos 32: Edenilson cobrou falta de cavadinha, Patrick e Cuesta ajeitaram de cabeça e Johnny fez o gol. O placar, porém, não durou muito tempo: dois minutos depois, o meia Eduardo mandou um ‘tiro’ para a rede de Daniel, anotando um golaço no Beira-Rio.

Aos 39 minutos, Guilherme Santos fechou o placar: Raul Prata cruzou da direita, o atacante subiu mais que a defesa e assinalou o 3x1. No fim, o Inter ainda Boschilia expulso após impedir contra-ataque.

FICHA TÉCNICA

Internacional 1x3 Vitória - Jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Internacional: Daniel, Saravia, Pedro Henrique, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny (Boschilia), Edenilson e Taison (Maurício); Thiago Galhardo (Lucas Ribeiro), Yuri Alberto (Caio Vidal) e Patrick. Técnico: Martín Anselmi (auxiliar).

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace, Mateus Moraes (David) e Roberto; Pablo Siles (Dinei), Gabriel Bispo e Soares (Guilherme Santos); Samuel (Eduardo) e Ygor Catatau (Fernando Neto). Técnico: Ramon Menezes.



Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre;

Gols: Samuel, aos 24 minutos, Johnny, aos 32 minutos, Eduardo, aos 34 minutos, Guilherme Santos, aos 39 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Pablo Siles, Samuel e Marcelo Alves, do Vitória;

Cartão vermelho: Pedro Henrique e Boschilia, do Internacional;

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Frederico Soares Vilarinho (trio de Minas Gerais)