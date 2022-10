Na Fonte Nova, Bahia faz último treino antes de decisão com o Vila Nova; veja a escalação

O Bahia está pronto para a decisão contra o Vila Nova. A partida está marcada para este sábado (22), às 16h30, na Fonte Nova, e pode garantir o retorno do Esquadrão à primeira divisão. No palco do confronto, o Esquadrão realizou na manhã desta sexta-feira (21), o último treino e fechou a preparação. A equipe pode ter mudanças diante do time goiano.

O lateral André voltou a treinar com os companheiros e não preocupa para o jogo. A novidade maior, no entanto, deve ser o retorno de Matheus Bahia entre os relacionados. Recuperado de lesão, ele também trabalhou normalmente e está liberado.

A tendência é que o lateral esquerdo fique como opção no banco de reservas. Matheus Bahia não atua desde o triunfo sobre o Vasco, por 2x1, na Fonte Nova. A provável escalação do Esquadrão tem:

Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Daniel; Caio Vidal, Ricardo Goulart e Vitor Jacaré.

Com 56 pontos, o Bahia é o terceiro colocado da Série B. Para conquistar o acesso, o tricolor precisa vencer o Vila Nova e torcer para que Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa não vençam as suas partidas. Os três concorrentes jogam fora de casa na rodada.