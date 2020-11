Na Fonte Nova, Bahia faz último treino antes de pegar o Melgar

O Bahia está pronto para a decisão contra o Melgar, nesta quinta-feira (5), às 21h30, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (4), o tricolor fez o último treino antes da partida e fechou a preparação.

Os trabalhos do dia foram realizados na Fonte Nova, local do duelo. No primeiro momento, os jogadores fizeram um treino físico, seguido de uma atividade em campo reduzido com foco na posse de bola.

Depois, Mano Menezes montou a equipe que vai ser titular contra o Melgar e comandou um treino tático. O treinador não deu pistas sobre o time que vai começar o jogo, mas o tricolor pode ter novidades.

Na defesa, Ernando segue fora por conta de uma lesão muscular na coxa. O mais cotado é que Nino Paraíba continue entre os titulares. Já no meio-campo, Rodriguinho está recuperado e vai para o jogo. O meia disputa a condição de titular com Daniel e Ramon. Uma provável escalação do tricolor tem:

Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Rodriguinho (Daniel); Rossi, Gilberto e Élber (Clayson).

Antes do fim do treino, os jogadores treinaram finalizações e praticaram cobranças de pênaltis.

Como perdeu o jogo de ida por 1x0, em Lima, no Peru, o Bahia precisa vencer o Melgar por pelo menos dois gols de diferença. Triunfo tricolor por 1x0 leva a decisão para os pênaltis.

Quem avançar no confronto enfrentará nas oitavas de final o vencedor de Emelec e Unión Santa Fe. No jogo de ida, os equatorianos venceram por 1x0, fora de casa.