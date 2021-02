Na Fonte Nova, Bahia fecha preparação para pegar o Fluminense

Com apenas um treino, o Bahia está pronto para encarar o Fluminense, em partida que vai ser disputada nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No palco do jogo, o elenco do Bahia fez a única atividade para o confronto. Em campo, o técnico Dado Cavalcanti montou o time considerado titular e fez um treino tático, parando em alguns momentos para fazer ajustes e passar orientações.

A principal novidade do tricolor será o retorno do meia colombiano Ramírez. Ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas volta a ficar à disposição do treinador.

Por outro lado, Dado não poderá contar com o atacante Rossi, suspenso. Além dele, estão fora também o lateral direito Nino Paraíba, com dor no tornozelo, e o lateral esquerdo Matheus Bahia, com lesão na coxa.

Dado não divulgou o time que vai iniciar a partida, mas uma provável escalação tem: Douglas, João Pedro, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Ronaldo, Gregore e Ramírez; Fessin, Gilberto e Thiago.

Com 36 pontos, o Bahia está na 15ª colocação do Brasileirão. O Esquadrão precisa vencer o Fluminense para não correr o risco de voltar à zona de rebaixamento. O Fortaleza, primeiro time no Z4, tem 35 pontos.