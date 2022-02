Na gaveta! Luidy faz golaço para o Vitória no Ba-Vi

Ele ainda não tinha aberto a contagem da artilharia e resolveu estufar a rede pela primeira vez com a camisa do Vitória logo no Ba-Vi. Estreante no clássico, Luidy assinou uma pintura na história do duelo na noite desta quarta-feira (2), no Barradão. Os 1,5 mil torcedores privilegiados que estavam na arquibancada presenciaram um golaço de tirar o fôlego.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Luidy recebeu passe de Jadson, cortou para a direita, bateu colocado e acertou o ângulo. O atacante já tinha se destacado na etapa inicial e colocou o Vitória na frente no marcador com muita categoria em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano.

Titular absoluto do Vitória nesse começo de temporada, Luidy acabou substituído, como já tinha ocorrido em outras duas partidas, mas dessa vez a próprio pedido. Cansado, caiu no gramado aos 28 minutos e pediu a troca. Antes, já havia lamentado o gol anotado por Rodallega, que ditou o placar final do jogo: 1x1.

Do banco, Luidy viu Roberto, que o substituiu, sofrer pênalti de Jonathan. Guilherme Queiroz pegou a bola e a isolou. A pintura acabou ofuscada pelo empate no primeiro clássico da temporada, o único garantido. Para que haja outro, a dupla Ba-Vi precisa avançar à próxima fase do estadual.

Com cinco pontos, o Vitória é o 5º colocado do Baianão. O Bahia ocupa a quarta posição e soma seis. O Jacuipense lidera o torneio, com nove pontos, e ainda não jogou na 4ª rodada. Luidy e o Vitória só voltam a campo no dia 13, às 16h, quando o Leão visita o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior.