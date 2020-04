Na luta contra a covid-19, Claudia Leitte pede que população use máscara

Claudia Leitte entrou na campanha do combate ao novo coronavírus. A cantora, assim como vários outros cantores e atores, fez um vídeo para conscientizar a população sobre a eficácia do uso das máscaras como forma de diminuir o risco de contaminação da covid-19. O CORREIO teve acesso em primeira mão à gravação, feita a pedido do Governo do Estado da Bahia.

"Use máscara. Não é careta, não é cafona, não é feio. Se alguém olhar pra você esquisito, passe reto... Use máscara para se proteger, use máscara para contenção do vírus”, aconselha Claudinha, no vídeo.

Recentemente, Luiz Henrique Mandetta, Ministro da Saúde, passou a orientar que todos utilizem o equipamento - antes, apenas pessoas com sintomas, cuidadores e profissionais da saúde eram instruídos dessa forma.

Além de Claudia Leitte, diversos outros famosos, como Durval Lélys, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Emanuelle Araujo e Cristiane Amorim, gravaram vídeos de conscientização. Veja: