Na prancheta: as lacunas do time do Vitória a uma semana da Série B

A uma semana da estreia do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro decidimos escalar o possível time que vai encarar o Guarani no dia 28, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). As limitações impostas pela pandemia não permitem à imprensa acompanhar os treinos de perto e o técnico Rodrigo Chagas ainda não revelou pistas, mas os jogos disputados até então dão indicativos das posições que já têm dono e das que ainda precisam de um para chamar de seu.

Ronaldo é o mais credenciado para ser o titular no gol. Foi um dos principais destaques do Leão na última Série B e salvou o time em alguns confrontos. Ele ainda precisa ganhar ritmo de jogo, já que entrou em campo somente quatro vezes na temporada. Afastado do elenco por não chegar a acordo para renovação de contrato com o clube, o prata da casa de 24 anos só voltou a ser relacionado na reta final da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano.

Também revelados na Toca, Lucas Arcanjo, Yuri Sena e Caíque, que retornou ao clube após empréstimo ao Ermis Aradippou, do Chipre, são as outras opções. João Cabral deve passar a servir a equipe de aspirantes no campeonato brasileiro da categoria.

Depois de muita alternância em 2020, a lateral direita rubro-negra parece ter um rosto definido. Contratado em março, Raul Prata foi o escolhido por Rodrigo Chagas para os jogos mais importantes sempre que esteve à disposição. Ele esteve em campo em oito partidas, sempre como titular. Uma lesão na panturrilha o tirou da reta final do estadual. Recuperado, o jogador de 33 anos, o mais velho do elenco, está pronto para reassumir o posto.

Van é o substituto imediato. Cedric também é opção, porém vem sendo mais utilizado como volante. Recém-contratado para a posição, Gabriel Inocêncio está com uma lesão no joelho, passará por cirurgia nesta sexta-feira (21) e a previsão para recuperação é de 20 dias.

A zaga tem a presença certa do capitão Wallace. O zagueiro de 33 anos fez 18 partidas nesta temporada, todos como titular e marcou um gol. Os jogos disputados este ano apontaram que Marcelo Alves é a melhor opção para formar dupla com ele, porém é improvável que o atleta de 23 anos esteja à disposição para a estreia contra o Guarani. Ele passou por cirurgia no joelho há menos de um mês e, apesar de já ter retornardo aos treinos, deve precisar de mais alguns dias para estar apto.

João Victor era o reserva imediato entre os zagueiros, mas a falha no segundo gol da derrota por 2x1 para a Jacuipense no Baiano e a demonstração de abatimento após ela fizeram com que o zagueiro perdesse moral com a comissão técnica. Por isso, é possível que Rodrigo Chagas dê oportunidade a Matheus Moraes, de 20 anos. De mesma idade, Marco Antônio também é opção.

O jogador mais jovem é o dono da lateral esquerda. Aos 18 anos, Pedrinho mostra habilidade, velocidade e ousadia pelas beiradas do campo. Promovido ao profissional nesta temporada, ele fez 16 jogos, 11 deles como titular, e deu pouca brecha ao experiente Roberto, que só ganhou chance quando ele não esteve à disposição.

A posição de primeiro volante também tem dono. Gabriel Bispo voltou com moral do empréstimo ao Juventude, mostrou serviço e virou um dos homens de confiança do treinador. O atleta de 24 anos fez 15 jogos, 14 como titular e marcou um gol. Dono da posição no ano passado, Guilherme Rend ainda se recupera de lesão.

Já o outro volante ainda não está garantido. João Pedro foi um dos que mais ocuparam a vaga ao entrar em campo 16 vezes, 10 delas como titular. Cedric também ganhou espaço exercendo a função e parece ter moral com Rodrigo Chagas. Ele vestiu a camisa vermelha e preta 14 vezes, 10 delas iniciando em campo, e pode ser a escolha para o duelo com o Guarani.

O elenco tem oito volantes à disposição. Entre eles Fernando Neto, 28, o mais experiente, que por conta de lesões fez apenas quatro jogos nesta temporada. É um forte candidato a voltar a ocupar uma vaga no setor. Os recém-contratados Lucas Silva e Pablo Siles também estão no páreo. O prata da casa Maykon Douglas corre por fora.

A posição mais avançada do meio-campo de fato não tem dono. Eduardo era a principal aposta do clube no começo da temporada, mas passou dois meses tratando dores lombares e perdeu espaço. Também revelado na Toca, Gabriel Santiago precisou passar por cirurgia no joelho e só estará à disposição a partir de setembro. Soares ganhou espaço nos últimos jogos antes das eliminações na Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Contratado recentemente, Bruno Oliveira, 23 anos, pinta como a mais nova esperança.

No ataque, dois jogadores revelados na Toca do Leão se firmaram por mérito. Samuel é o artilheiro do time na temporada, com seis gols e 19 jogos disputados. David é o vice-artilheiro, com quatro e mesmo número de partidas.

Eron e o recém-chegado Samuel Granada são as outras opções de centroavantes. Para a posição de David, na ponta esquerda, Rodrigo Chagas tem também à disposição Alisson Farias e Caíque Souza. O lado direito do ataque é o que tem mais peças: Vico, Ygor Catatau, Wesley e Guilherme Santos. Fora o último citado, que acabou de chegar, nenhum dos outros três se firmou de verdade.

Ygor Catatau foi quem mais entrou em campo. Ele fez 16 jogos, sete deles como titular e marcou dois gols. Vico começou em campo em 14 jogos e também anotou dois tentos. Wesley passou um tempo contundido, participou de seis partidas, três delas como titular e não balançou a rede.

Uma possível escalação do Vitória para a estreia contra o Guarani é: Ronaldo, Raul Prata, Wallace, Matheus Moraes (João Victor) e Pedrinho; Gabriel Bispo, Cedric (Fernando Neto) e Bruno Oliveira (Eduardo); Ygor Catatau (Vico), Samuel e David.