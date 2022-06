Na Semana da Sustentabilidade Ambiental, projeto promove reflexão e descarte sustentável

Na Semana do Meio Ambiente, o projeto Braskem Recicla, de fomento à natureza, traz para Salvador uma experiência lúdica e interativa para incentivar a economia circular e a prática de hábitos como o descarte correto de resíduos e a reciclagem, entre os dias 3 e 12 de junho, na garagem do piso L1 do Salvador Shopping.

No espaço, uma estrutura geodésica compõe o cenário. Ela representa a forma da Terra construída com 1,7 tonelada de plásticos reciclados, o equivalente a quase 34 mil embalagens de shampoo. Lá, os visitantes poderão participar de um jogo sobre o ciclo da reciclagem e visitar a exposição “Meu lixo vai para onde eu levar”, usando fones de ouvido para aprender sobre economia circular.

“A experiência foi ótima, a gente acaba mergulhando no assunto. É muito importante ter um projeto como esse. A gente torce para que muitos outros aconteçam para que as pessoas se sensibilizem para a questão da sustentabilidade”, descreve a universitária, Genise Ferreira, 52, depois de ver a exposição.

Este ano, a visitação foi ampliada. A novidade é a participação das escolas públicas e particulares. A cada semana, uma instituição poderá levar um grupo de estudantes, agendando a visita através do perfil @alimentesolos. Ontem foi a vez dos alunos do quarto e quinto ano da Escola Municipal Oito de Maio.

"Trazendo-os para momentos como esse eles podem ver na prática como o resíduo sólido pode ser reaproveitado e entenderem a importância individual desse trabalho. E essa ação não pode ser isolada, precisa voltar para a escola e ser multiplicador. Foi muito bacana estar aqui, porque além do contato com a ação, tem a galera da Cooperguary, que é a cooperativa que está mais próxima das crianças em Periperi", diz a professora da escola, Kássia Gomes, 45.

Além da parte lúdica, o projeto tem como um dos principais focos incentivar o descarte correto do lixo, por isso, também abriu o espaço para que as pessoas possam entregar os seus resíduos. Tudo que for arrecadado será entregue a duas cooperativas de reciclagem da cidade, a Cooperguary e a Caec.

A ação é realizada pela startup Solos com patrocínio da Braskem e o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Sesis) e da Limpurb, além do Shopping Salvador.

De acordo com a cofundadora da Solos, Saville Alves, a expectativa é que a entrega de resíduos gere uma renda de R$10 mil para as cooperativas. “Quando a gente termina a ação a gente faz a ponte entre os doadores do resíduo com as cooperativas, para que eles possam dar continuidade à iniciativa sustentável", diz Saville.

“Também é uma forma de aumentar a renda da cooperativa. Nosso objetivo é fomentar a economia circular e mostrar à população como é fácil reciclar”, completa Magnólia Borges, gerente de relações institucionais da Braskem.

Mari Alves, de 65 anos, foi uma das primeiras a depositar os resíduos domésticos na geodésica. Na casa dela, o descarte seletivo já é costume. "Isso tem uma importância muito grande porque a gente sabe que o meio ambiente está precisando. Eu estou tão acostumada que quando vai alguém diferente lá em casa e joga o resíduo no lixo comum, eu saio correndo pra colocar no lixo separadinho", brinca Maria.

Os caminhões coletores que farão o resgate dos resíduos obtidos durante os dez dias da ação serão disponibilizados pela Limpurb. Tiago Figueiredo, chefe de planejamento em engenharia ambiental da pasta, afirma que a parceria com a Recicla Braskem é mais um passo na conscientização ambiental dos soteropolitanos. "Ficamos muito felizes em participar porque traz uma visão para toda sociedade sobre a importância do descarte adequado de materiais, direcionando para as cooperativas apoiadas", fala.

Na Cooperguary o descarte adequado dos resíduos vai complementar a renda de 30 famílias e de outras 50 na Caec. "Pra gente é uma parceria importante, porque vai atender famílias que vivem diretamente da catação, que são muitas. Assim elas não vão ter que depender exclusivamente da busca de resíduos na rua", conta Tico, integrante da Cooperguary.

Escolhido como embaixador do Recicla Braskem, Daniel Cady, conta que achou na natureza o equilíbrio para passar pela pandemia e destaca a importância de preservá-la. “Para mim é uma honra, porque sempre fui ligado à natureza e tive uma educação ambiental muito cedo na minha casa. Precisamos devolver para a natureza todo o bem que elas nos traz”, afirma.

O embaixador da ação, Daniel Cady, com a representante da Braskem, Magnólia Borges (de calça florida), e a cofundadora do Solos, Saville Alves (de calça jeans) (Foto: Divulgação Thayse Argol





*Com orientação da chefe de reportagem Monique Lôbo