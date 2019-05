Na TV, Bolsonaro levanta a camisa e mostra cicatriz de cirurgia após facada

Jair Bolsonaro (PSL) levantou a camisa na televisão para mostrar a cicatriz da cirurgia que passou após levar uma facada durante a campanha eleitoral em 2018. O presidente mostrou a barriga durante uma entrevista ao SBT Brasil, que foi exibida na noite dessa quinta-feira (2).

“Alguns falam que foi fake”, afirmou Bolsonaro, ao se referir ao ataque. O presidente passou semanas internado após ter colocado uma bolsa de colostomia. EM janeiro deste ano, ele foi submetido a uma última cirurgia.

Durante a participação no Programa Silvio Santos, ele defendeu a Reforma da Previdência e fez elogios ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). "Ele [Maia] é uma pessoa excepcional. E tem transmitido para mim que há interesse, por parte dos líderes que decidem os votos lá dentro [da Câmara] em aprovar o mais rápido possível a reforma da Previdência".

Foto: Reprodução/SBT

Venezuela

Bolsonaro comentou ainda a crise da Venezuela e afirmou que o presidente Nicolás Maduro é "apenas instrumento" de organizações comandadas por narcotraficantes.

No entanto, mostrou que está mais preocupado com a Argentina do que com a Venezuela. "A Argentina está próxima de realizar eleições e pode voltar (a ser presidida) pela senhora Cristina Kirchner", disse.