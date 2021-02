Na volta às aulas em Salvador, Prefeitura planeja contratar 150 novos professores

Assim que houver uma previsão de data para o retorno às aulas presenciais em Salvador, a rede municipal de ensino deve convocar 150 professores aprovados no último concurso realizado pela Smed, há dois anos. Segundo o secretário Marcelo Oliveira, esses profissionais serão contratados temporariamente sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). “Eles devem atuar na sala de aula em substituição aos professores com comorbidades, que vão fazer o acompanhamento dos seus alunos na fase remota”, adianta.

O gestor da pasta não descarta também a possibilidade de abrir um chamado para um novo concurso para dar conta do cumprimento das 1.492 horas/ aula do Calendário Continuum 2020/2021. “Ainda não temos como estimar o número de vagas de Reda, tudo vai depender do processo de adequação ao ensino híbrido (remoto e presencial)”, completa.

