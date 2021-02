Na zona e sem margem de erro, Bahia recebe o Goiás na Fonte Nova

A luta do Bahia para se manter na primeira divisão promete ser intensa até o fim da Série A. Com a consciência de que não pode deixar pontos pelo caminho, o tricolor entra em campo neste sábado (6), contra o Goiás, às 19h, na Fonte Nova.

Com 36 pontos, o Esquadrão já abre a 35ª rodada dentro da zona de rebaixamento, consequência da vitória do Sport por 1x0 sobre o Botafogo no fechamento da 34ª. O time pernambucano empurrou o Bahia para o Z4, em 17º, e de quebra rebaixou o lanterna Botafogo.

Além disso, o jogo contra o Goiás é confronto direto. O tricolor vê o time alviverde logo abaixo na classificação, com 32 pontos. Nova derrota em casa, após ter perdido para o Fluminense por 1x0 na quarta-feira, seria uma catástrofe.

Restando só quatro jogos para o fim do Brasileirão, o duelo com o Goiás é o primeiro dos dois confrontos que o Bahia tem pela frente com equipes que também lutam contra o rebaixamento. Na penúltima rodada, visita o Fortaleza.

Nesse ponto, o time tem sido forte. No atual Brasileirão, o Bahia pontuou sobre quase todos os concorrentes diretos. A exceção foi o Sport, de quem perdeu em casa e fora.

Para se ter ideia, 20 dos 32 pontos conquistados pelo Bahia foram contra equipes que hoje estão no bolo para escapar da degola. Levando em consideração os três últimos colocados - já que o 17º lugar tem variado a cada rodada -, o aproveitamento é de 86%.

Enquanto isso, o Goiás, que é o 18º colocado, vive situação inversa. Apesar de ter conseguido bons resultados contra times que brigam pelo título, o esmeraldino costuma se complicar diante das equipes da ponta de baixo da tabela. Até aqui, o aproveitamento contra times no Z4 é de apenas 36%.

Independentemente do que dizem os números, na análise do lateral Zeca, do Bahia, os jogadores precisam entrar em campo decididos a vencer. “A realidade é uma só: temos que jogar todos os jogos como se fosse uma final. Tenho certeza de que vamos jogar como se fosse uma final, nosso pensamento é esse, não queríamos estar nessa situação. Os treinamentos, tudo que o professor Dado tem feito com a gente, são trabalhos bons e tenho certeza de que vamos sair dessa situação, pontuar nos jogos, nos confrontos diretos contra Goiás e Fortaleza”, disse ele, que ganhou a vaga de João Pedro e será titular na direita.

Goiás em ascensão

Apesar da posição do Goiás, o adversário do Bahia venceu dois dos últimos três jogos e vive relativa ascensão no campeonato. O Goiás surpreendeu ao desbancar Santos e Atlético-MG e perdeu do Fluminense, no Rio de Janeiro.

No primeiro turno, o Bahia suou para pontuar em Goiânia. Saiu atrás no placar e arrancou o empate aos 50 minutos do 2º tempo, em chute de Fessin.

Por sinal, o Goiás tem sido uma pedra no sapato do Esquadrão. Nos últimos três encontros, os goianos venceram uma e dois terminaram empatados. A última vez que o Bahia levou a melhor foi em 2016. Pela Série B daquele ano, deu 2x0 no primeiro turno, em Goiânia, e 4x2 na Fonte Nova.

Pela Série A, o último triunfo baiano aconteceu em 2014, 1x0, gol de Fahel. Agora, Zeca garante que o tricolor tem tudo para encerrar este jejum.

“Uma reflexão que eu faço do ano que fiquei aqui é que (o Bahia) é um clube muito estruturado, um elenco com muita qualidade. Se colocassem no começo do ano, ninguém ia falar que estaríamos nessa situação. Temos que focar nessas partidas, mas tenho certeza de que vamos pontuar, e a partir deste ano o Bahia vai brigar por coisas grandes”, finalizou o lateral.



Prováveis escalações:

Bahia: Anderson, Zeca, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Ronaldo, Gregore e Daniel; Rossi, Gilberto e Thiago.

Goiás: Marcelo Rangel; David Duarte, Fábio Sanches e Iago Mendonça; Índio, Daniel, Jefferson, Shaylon e Henrique Lordelo; Vinícius e Fernandão.