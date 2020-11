Nada de muvuca na rua! Festival Virada Salvador terá que ser assistido do sofá

Pode colocar a bebida para gelar, separar a roupa, preparar uns petiscos, sentar no sofá e ligar a televisão. Essa poderia ser a preparação para acompanhar a Copa do Mundo, mas troque a cerveja pelo espumante, a camisa verde e amarelo pelos trajes brancos, o salgadinho pela uva passa, e pronto! Você terá um réveillon à moda 2020.

Assim será a passagem de ano pelo mundo devido às medidas de combate a transmissão do novo coronavírus, e Salvador não fugiu à regra. A prefeitura anunciou nesta segunda-feira (23) que o Festival Virada Salvador 2021 será totalmente virtual, transmitido do Forte de São Marcelo, no Comércio, e terá duração de 4h com shows de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima.

Essa é a perspectiva de como ficará o Forte de São Marcelo (Foto: Divulgação)

Os baianos não ficaram surpresos com a mudança na logística da festa, até porque isso já vinha sendo dito pelo prefeito nas entrevistas das últimas semanas, mas ainda estão refletindo sobre esse modelo de festa na Bahia em que não se pode aglomerar.

O mecânico Levi Silveira, 34 anos, está lamentando. Ele contou que esteve em todas as últimas cinco edições do réveillon na capital e que gostava da multidão para paquerar. Apesar das queixas, ele disse que a televisão da casa dele estará transmitindo a festa no momento da virada.

“Vou colocar o champanhe para gelar e separar a roupa nova para não perder a tradição. Ivete e Gusttavo Lima vão animar. Não pode é passar a virada dormindo, minha avó sempre disse que isso faz mal. Não sei de faz, mas depois de um ano como 2020 eu prefiro não arriscar. E o jeito vai ser paquerar quem aparecer lá em casa”, disse.

No último réveillon, os canais oficiais da prefeitura que transmitiram a festa tiveram cerca de 10 milhões de acesso. A expectativa é de que o Festival Virada Salvador 2021 tenha quantidade de público ainda maior.

No que depender da promotora de vendas Júlia Nascimento, 28 anos, a audiência da festa está garantida. Ela contou que abriu mão de viajar esse ano e que vai assistir a passagem de ano no sofá de casa.

“Tenho familiares que moram no interior e sempre que podemos viajamos para passar o réveillon em família. Esse ano não será possível porque a pandemia deixou todo mundo sem dinheiro e para piorar meu pai sofreu um acidente, não está podendo caminhar. Vamos ficar em casa, com Ivete e Gusttavo Lima”, brincou.

A estudante Larissa Assis, 20 anos, está tentando se conformar. “Parece que foi ontem que estava na Boca do Rio, o céu desabando de chuva, e a gente não ligando para nada. Isso é a Bahia. É uma pena que a gente não possa repetir a festa do ano passado, mas um baiano de verdade faz festa em qualquer lugar. Vou pular com Ivete lá em casa”, disse.

Quem está pensando em alugar lanchas ou outras embarcações para tentar assistir a festa presencialmente é bom pensar duas vezes. A Prefeitura informou que não será possível assistir ou ouvir o show, pois o posicionamento do palco no Forte em relação aos barcos não possibilita a visão nem a sonorização do espetáculo que está voltada também para a transmissão, e não haverá reverberação do som para fora do local (som típico de estúdio).