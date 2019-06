Nádia Taquary participa de exposição em São Paulo

Instalação Abre Caminho, de Nádia Taquary (Foto: Beatriz Campos/divulgação)

O SESC Ipiranga, em São Paulo, inaugurou ontem à noite a exposição Ounje – Alimento dos Orixás, que faz uma imersão artística na cultura africana a partir da culinária dos terreiros das religiões afro-brasileiras, em especial do candomblé. Uma das participantes da mostra, que ficará em cartaz até 25 de agosto, é a artista baiana Nádia Taquary, que está exibindo a instalação Abre Caminhos. A obra é composta por um vídeo e um balangandã agigantado em cima de uma mesa.

“Abre Caminhos propõe um diálogo entre a importância dos adornos corporais de povos africanos, símbolos e signos e a joalheria afro brasileira, a chamada joia de crioula”, nos disse Taquary.





Ozana Barreto (Foto: Reprodução)

Fica, vai ter bolo

A empresária Ozana Barreto recebe, todo ano, os mesmos amigos – com pequena variação pra lá ou pra cá – para a comemoração do seu de aniversário. A mudança, dessa vez, é que o encontro não será mais no Porto Trapiche e sim, no Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória, onde Ozana está morando. Hoje, pela manhã, ela irá promover um café junino e, em seguida, servirá um pequeno almoço – tudo de uma forma bem relaxada, sem aquela coisa engessada, vista em alguns lugares. Como a anfitriã fala o que pensa, ama auto-ironia e se diverte igual os convidados, o encontro deve durar até o final do dia.





Aletania Oliveira (Foto:reprodução/redes sociais)

Oi, Salvador!

Quem circulou – e chamou atenção -, esses dias, em Salvador, foi a influenciadora digital Aletania Oliveira, que comanda o blog Eu Super Quero e que faz parte da F*hits, de Alice Ferraz. A F*hits, que é uma das primeiras plataformas de blogs de moda, lifestyle e beleza do mundo, tornou-se expert em desenvolver ações que colocam as grifes em contextos nos quais todos lucram: marcas, bloggers e parceiros.

Por aqui, Aletania escolheu o hotel Fasano, no Centro Histórico, para se hospedar com o marido, o empresário Frederico Meimberg. O casal circulou pelos melhores restaurantes da cidade e aproveitou, ontem, para assistir o jogo Brasil X Venezuela, na Arena Fonte Nova.





Parabéns pra você

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), foi o aniversariante de ontem. Como ele estava em Brasília, a trabalho, a comemoração foi transferida para o próximo dia 30, quando festejará em almoço com familiares na casa dos pais, Mariangeles e Cesar Maia, em São Conrado, no Rio de Janeiro.





Longe dos festejos juninos

A tão famosa crise da Grécia, definitivamente, não chegou a Mykonos: ninguém ali pensa nesse assunto – só dançar até o dia raiar. É o caso, por exemplo, de Marcella e Eduardo Feijóo, que estão por lá. Hospedados no Cavo Tagoo, o casal já circulou por alguns dos pontos mais badalados, como o restaurante Nammos, que fica na praia de Psarou.





Ana Lucia Torre no espetáculo Num Lago Dourado (Foto: João Caldas/divulgação)

Estreia

Uma comovente história sobre um casal na terceira idade, escrita pelo americano Ernest Thompson, tornou-se o aclamado filme Num Lago Dourado pelas mãos de Mark Rydell, em 1981, e ganhou inúmeras adaptações teatrais. Na mais recente, Ana Lucia Torres e Elias Andeatro interpretam, com maestria, os papéis de protagonistas. Em Salvador, o espetáculo chega através do Catálogo Brasileiro de Teatro, nos dias 03 de 04 de agosto, no Teatro Jorge Amado.



Lírios

Morreu no último domingo, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, a empresária Guigui Mascarenhas. O velório foi ontem, no Jardim da Saudade, em Salvador. Guigui, que comandava a loja de decoração Bizâncio, ao lado da filha Vanessa Stern, na Alameda das Espatódeas, foi uma grande incentivadora de diversos arquitetos e designers de interiores.

Vamos?

A cantora baiana Maria Bethânia vai se apresentar, no mês de setembro, em Portugal. Por lá, ela fará shows no dia 14 no Coliseu do Porto e dias 18 e 19 no Coliseu de Lisboa. Na empena de divulgação dos concertos na capital portuguesa, Bethânia divide a cena com outra grande artista: Madonna, que estará cantando no mesmo local, nos dias 16, 18, 22 e 23 de janeiro de 2020.