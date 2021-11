Naiara Azevedo nega que vá participar do próximo BBB: 'Não vai rolar'

A cantora Naiara Azevedo negou nesta sexta-feira (19) que vá participar da próxima edição do Big Brother Brasil.

A notícia de que Naiara seria a primeira famosa confirmada para fazer parte do "camarote" do reality foi dada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles.

A sertaneja usou as redes sociais para afirmar que não vai para o reality. “Acabei de ver a notícia mais ‘descabível’ que eu já poderia ter lido na minha vida”, disse ela.

Ela continuou: "A única coisa que eu tenho confirmada para passar aqui para passar para vocês é a minha agenda de shows para dezembro, janeiro, fevereiro e março, que está lotada, esta bombando. Inclusive temos até uma possibilidade que não fechou ainda por isso não vou falar onde que é, mas temos uma turnê fora do Brasil em fevereiro”, revelou.

A artista, então, finalizou garantindo: “Então o BBB não vai rolar”.