Naldo fala de sobrinho que foi morto em ação policial: 'Dor absurda'

O cantor Naldo Benny falou pela primeira vez sobre a morte do sobrinho, Denis Brito. O rapaz de 23 anos foi morto durante uma operação do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, no Complexo da Maré, Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Denis foi baleado em meio a um tiroteio intenso em um confronto. Outro homem não identificado também foi morto na ação policial, segundo o jornal Extra.

Naldo publicou uma foto com o sobrinho lamentando a morte e que fala em escolhas erradas e arrependimentos.

"Fica a saudade. A vontade de que fosse diferente, uma dor absurda no coração! Eu dificilmente tenho porque pra Deus,hoje me vejo em vários por quês!!! Por quê a vida prega algumas peças? Por quê algumas escolhas? Por quê não deu tempo? Eu sei exatamente o que é a dor do arrependimento, o querer que fosse diferente! Como eu queria te ajudar. Hoje, nesse exato momento, você estaria comigo em um compromisso meu, que era justamente pra te trazer uma visão diferente da vida. Meu Deus, mas não deu tempo! Deus te ilumine. Descanse em paz meu sobrinho", escreveu. "Nós te amamos. Eu te amo", finalizou.