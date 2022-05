Namorada de ator comenta prisão do pai, Paulo Cupertino: 'mistura de sentimentos'

A namorada do ator Rafael Miguel, Isabela Tibcherani, de 21 anos, se manifestou sobre a prisão do pai, Paulo Cupertino, nesta segunda-feira (16). Ele fugiu depois de matar o ator e os pais dele em junho de 2019, em São Paulo.

Nas redes sociais, Isabela agradeceu as mensagens de apoio.

"Fui informada do ocorrido. Não consigo falar muito [a] respeito agora, mas quero agradecer todas as mensagens e todo o apoio. É uma mistura muito grande de sentimentos e agora preciso de espaço. Grata. Isabela", escreveu.

À época do crime, a filha de Cupertino pediu por justiça e pela prisão do pai. Um mês após o triplo homicídio, ela desabafou sobre ter medo e sentir culpa pelo sofrimento causado à família do ator. Fãs de Rafael prestaram solidariedade à Isabela.

Cupertino não aceitava o relacionamento do jovem com a sua filha, na época com 18 anos. Ele também matou os pais de Rafael, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50. A família foi assassinada em frente à residência da namorada do ator. Eles tinham ido tentar convencer o pai da jovem de que Rafael tinha boas intenções com Isabela.

Cupertino já tem passagens por roubo e furto, em ocorrências investigadas pela Delegacia de Roubo a Bancos em 1993, e chegou a ser preso em Santos. Em 2005, também respondeu a processo por agressão e ameaça.

Ele era proprietário de uma loja de peças de automóveis. Durante as investigações, policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreenderam centenas de peças sem procedência na oficina do empresário.