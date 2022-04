Namorada de jovem encontrado com corte na barriga é denunciada por agressão

A namorada do jovem que teve a barriga cortada em uma praia de Guarapari, no Espírito Santo, no último mês de janeiro, foi denunciada pelo Ministério Público como autora da agressão.

A denúncia por lesão corporal grave já foi entregue à Justiça. Caso ela seja condenada pelo crime, a pena é de prisão de dois a oito anos. No entanto, não foi solicitada a sua prisão e ela deve responder o processo em liberdade

De acordo com o documento do MP, que acompanha o indiciamento feito pela Polícia Civil, a jovem de 20 anos agiu por motivação desconhecida e impulsionada pelo uso de drogas. As informações são do G1.

"A denunciada, utilizando objeto cortante, golpeou a barriga do réu e o rosto dele, causando-lhe as lesões gravíssimas estampadas nas fotos e vídeos juntadas aos autos, bem como no prontuário médico, que determinaram a debilidade permanente do intestino delgado da vítima, deformidade permanente e fratura da cavidade nasal e seio maxilar", diz parte do texto.

A Polícia Civil do Espírito Santo confirmou a conclusão do inquérito e informou que detalhes serão divulgados em entrevista coletiva, na sexta-feira (8).

Relembre o caso

No dia 16 de janeiro, um rapaz teve a barriga cortada por arma branca após sair para um encontro com uma garota na Praia do Ermitão.

De acordo com a polícia local, o casal faria uma despedida, uma vez que o jovem iria para os Estados Unidos. As últimas imagens registradas no local mostram o casal entrando no parque municipal Morro da Pescaria.

Nas imagens seguintes o jovem já aparece com o corte. Na areia da praia a Polícia Militar encontrou o que supostamente seria a outra parte do intestino do rapaz. O material foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML).

O rapaz ficou internado no Vitória Apart Hospital por dois meses, recebendo alta no dia 17 de março. No entanto, segundo o G1, o jovem precisou ser novamente internado nesta semana após complicações.