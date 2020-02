Namorada usou uniforme da sogra para enganar porteiros, diz polícia

Carina Ramos usou o uniforme da mãe da namorada para passar sem ser notada pela portaria do condomínio da família, em Santo André. Ela é acusada, ao lado da namorada Ana Flávia Gonçalves, 24 anos, de participar da morte de Flaviana Gonçalves, Romuyuki Gonçalves e Juan Gonçalves. Os corpos dos três foram achados carbonizados no porta-malas de um carro em São Bernardo do Campo, São Paulo.

As duas teriam arquitetado as mortes da mãe, pai e irmão de Ana Flavia. Além delas, três homens foram presos pela suspeita de envolvimento no crime.

O porteiro do condomínio contou à polícia que viu Flaviana saindo dirigindo o seu carro, pouco antes do veículo ser achado queimado. Na época, se cogitou que Ana Flávia teria obrigado a mãe a dirigir o veículo com os corpos do marido e do filho já no porta-malas. Essa hipótese é investigada, mas é possível também que Carina estivesse ao volante.

Primo de Carina, Juliano de Oliveira Ramos Júnior disse à polícia em depoimento que ela foi a "mentora intelectual" do crime. Foi ela quem deu ordem para as mortes e determinou quem seria executado primeiro. A polícia, porém, investiga se Ana Flávia foi a mandante.

Juliano contou que ele e outros dois homens chegaram à casa da família junto com Carina, Ana Flavia, Romuyuki e Juan. Eles queriam dinheiro, que estaria em um cofre. Pai e filho foram trancados em quartos separados. Romuyuki disse não saber a senha do cofre, que estaria com a mulher, o que irritou so criminosos.

"Eles começaram a ficar violentos, até que essa violência se transformou em agressão. Eles trancaram o pai em um quarto e começaram a sufocá-lo, segundo Juliano", explicou ao Uol o delegado Paul Henry Bozon.

"Então Carina, ainda segundo o depoimento, resolve matar primeiro o pai e depois o filho. A mãe foi a última ser morta", acrescenta. Não se sabe com certeza onde Flaviana foi assassinada.

Um casal é investigado por receptação de objetos roubados da família, de acordo com o Agora SP. Eles foram levados para audiência no Fórum de Santo André. Não há informação do que foi localizado com os dois.