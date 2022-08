Namorado acusado de matar mulher que teve corpo abandonado na Barra é preso

O homem acusado de matar Janaina Arcanjo Santos, 20 anos, e abandonar o corpo na entrada da Roça da Sabina, na Barra, foi preso na tarde desta terça-feira (16) pela Polícia Civil, depois de se apresentar no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) com o advogado.

Segundo a polícia, o suspeito, que não teve nome divulgado, tinha um relacionamento amoroso com a vítima e também com uma comparsa, que o ajudou a matar Janaína. Essa acusada foi presa em flagrante na madrugada de hoje e também não teve o nome divulgado.

O crime foi elucidado com ajuda de câmeras de segurança, que ajudaram a identificar a criminosa.“De posse da qualificação dela, conseguimos chegar até o autor do feminicidio. Ele torturou a vítima com ajuda da amante e depois mandou descartar o corpo”, explicou a coordenadora da 1ª Delegacia, a delegada Pilly Dantas.

Ainda há um terceiro envolvido no caso, que vai responder por tentativa de ocultação de cadáver - ele foi o responsável por levar o corpo para o local abandonado, onde foi deixado enrolado em lençóis.

O acusado de matar Janaína já tem mandados de prisão em aberto por crimes praticados em outros estados. Ele será ouvido no DHPP e vai seguir para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde realizará exames de corpo de delito. Ele será autuado por feminicídio.