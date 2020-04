Namorado da mãe de Neymar já ficou com Carlinhos Maia, diz coluna

Novo namorado de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, o jogador e modelo Tiago Ramos já teve envolvimentos romântico com outo famoso. Segundo o colunista Leo Dias, de Uol, Tiago já teve um affair com o humorista Carlinhos Maia. Além disso, ele já namorou com Mauro, cozinheiro particular de Neymar.

Foi através de Mauro, inclusive, que Nadine conheceu Tiago - na época, o rapaz ainda namorava o cozinheiro, segundo o colunista. Desde que soube do novo namoro do ex, o cozinheiro apagou as fotos que mantinha nas redes sociais com Tiago.

Fã de Neymar, Tiago conseguiu se aproximar do círculo de contatos do jogador e chegou a assistir uma partida do PSG, em Paris, do camarote. Também esteve na festa de aniversário do jogador, em fevereiro, quando se aproximou de Nadine. O colunista afirma que Mauro foi pego de surpresa com tudo e rompeu qualquer contato com Tiago.

Já com Carlinhos Maia, o affair aconteceu quando o humorista estava separado momentaneamento do hoje marido, Lucas Guimarães.

Nadine e Tiago postaram a mesma foto nas redes sociais neste sábado para assumir o namoro, confirmado pela assessoria da família de Neymar.

"O inexplicável não se explica, se vive...", escreveu Nadine na legenda. Tiago foi curto: "Inexplicável". Neymar escreveu na foto da mãe: "Seja feliz, mamãe. Te amo". O pai dele, ex-marido de Nadine, deixou palmas e uma mão rezando no seu comentário.