'Não dá para festejar em meio a tanta tristeza', declara Flora Gil sobre Carnaval 2022  

Por 22 anos, o Expresso 2222 fez história no Carnaval de Salvador. Este ano, com o cancelamento da festa por conta da pandemia da Covid-19, o espaço icônico não funcionou e ainda não se sabe se retornará no ano que vem. “Eu só vou conversar sobre a possibilidade de fazer o camarote se todo brasileiro tiver com duas vacinas, no mínimo. Não tem a menor condição de eu abrir para uma festa que não tenham pessoas vacinadas”, declarou Flora Gil, empresária que assina o espaço, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Para Flora, não faz sentido fazer uma festa que celebra a alegria enquanto existirem pessoas sofrendo ou morrendo pela doença. “Não dá para festejar em meio a tanta tristeza. Então, eu prefiro silenciar a minha festa e só voltar quando realmente tiver o merecimento para comemoração”, afirma. Depois de conversar com médicos, ela acredita que para ter o camarote só depois de três meses de todos vacinados e sem nenhuma nova cepa do coronavírus circulando.

Flora Gil (Foto: @floragil_)

Sobre a necessidade da retomada das atividades, Flora, que é produtora de eventos há mais de 30 anos, acompanha a dificuldade dos profissionais do setor. “Eu gero 700 empregos diretos e indiretos durante uma edição do camarote. E fico com muita dor quando falo de ser terminantemente contra, porque as pessoas vão deixar de ganhar um dinheiro que estava garantido, mas aí eu penso: se a gente fizer isso, pode ser que peguem Covid e morram”, avalia.

Flora aplaudiu a decisão do bloco Me Abraça de não desfilar em 2022. “Eu já era fã do Durval Lelys e, com esse comunicado, só dobra a minha admiração por ele, pelo Me Abraça e por pessoas assim responsáveis. A palavra dele é muito forte e eu acho que o artista tem que estar ali na frente para que consiga fazer com que as pessoas ouçam e entendam qual a hora da festa e a hora de ter responsabilidade”, opinou.

Escopo de liderança

Mariana Lisboa (Foto: Divulgação)

A executiva Mariana Lisboa, que faz parte da Suzano, teve seu escopo de liderança ampliado, assumindo a área de Relações Corporativas da empresa. Com isso, além do Brasil, irá comandar equipes em todo mundo (com exceção da China, que terá times próprios). “Como mulher e baiana, sinto-me honrada por ocupar uma posição global de liderança em uma das maiores empresas do Brasil, justamente em um momento de expansão internacional importante”, celebrou Mariana.

Encontro aos sábados

O restaurante Fasano, localizado no Hotel Fasano Salvador, no Centro Histórico, vai iniciar uma temporada de feijoadas, sempre aos sábados. A primeira edição será realizada no próximo dia 10, com pocket show da cantora Carla Lis. O valor? R$115,00 +12%, por pessoa.

Destaque internacional

Guido Ramos, Anna Fernandes e Marcelo Bezerril (Foto: Divulgação)

Inaugurado em dezembro do ano passado, o Refúgio na Serra, em Mucugê, no coração da Chapada Diamantina, foi destaque em duas importantes revistas de arquitetura e design na Europa. A AD Spain, principal revista espanhola e referência internacional na área, e a Urbana, publicação especializada, em Portugal. Ambos os títulos destacam o projeto do hotel boutique, assinado pelo escritório de arquitetura baiano GAM, conduzido por Guido Ramos, Anna Fernandes e Marcelo Bezerril.

De volta aos palcos

Caetano Veloso (Foto: Bob Wolfenson/Reprodução)

O cantor baiano Caetano Veloso embarca no próximo mês para turnê internacional na Europa. Com o projeto batizado de “Caetano Voz & Violão”, fará shows em Hamburgo (26/08), Paris (28/08) e Bruxelas (30/08). As apresentações marcam o retorno do artista aos palcos depois de quase dois anos sem fazer shows por conta da pandemia da Covid-19.

Aquisição

Dr. Carlos Sampaoio (Foto: Divulgação)

Durante a semana, a Dasa anunciou a aquisição do Grupo Amo por R$750 milhões. Fundada em 1994, a Amo é líder em oncologia na Bahia, possui 16 unidades, a maior parte delas em Salvador. Além das clínicas, ela opera com 130 consultórios, 500 médicos e 100 boxes de infusão para quimioterapia. No ano passado, a rede faturou R$450 milhões e atendeu mais de 17 mil pacientes. O fundador, Dr. Carlos Sampaio, não faz mais parte do dia a dia das clínicas, mas passará a integrar um conselho consultivo que a Dasa acaba de criar.

Aporte

A Aarin Tech-Fin, cuja co-fundadora é a baiana Ticiana Amorim, anunciou aporte de R$2 milhões para investimentos em tecnologias, produtos e crescimento. A plataforma nasceu em Salvador e começou a operar em janeiro deste ano. Já transacionou R$ 5 milhões em pagamentos e a estimativa é faturar, até o final de 2021, cerca de R$750 mil.