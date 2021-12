'Não descarto adotar mais medidas para induzir a vacinação', afirma prefeito

Depois do início da exigência de comprovante de vacinação para ter acesso aos atendimentos no SAC e no Detran na Bahia nesta quarta-feira (1°), o prefeito Bruno Reis disse, em coletiva de imprensa, que não exclui a possibilidade de tomar medidas parecidas em Salvador, seja em estabelecimentos públicos ou privados.

"Eu não descarto adotar mais medidas para induzir vacinação como a exigência do comprovante em diversas áreas, seja privadas ou públicas. Ainda estou no processo de convencimento, levando a vacina mais pra perto das pessoas, mas isso pode mudar", disse Reis, ressaltando que isso só irá acontecer quando as vacinas à disposição não tiverem demanda.

A declaração do prefeito se dá após a gestão municipal intensificar medidas de incentivo à vacinação, disponibilizando, por exemplo, postos de vacinação na Lapa e a vacina express. Na próxima sexta-feira (3), começa acontecer a vacinação na Igreja do Bonfim, no aeroporto e na rodoviária.

"O prefeito está literalmente correndo atrás das pessoas para que elas se vacinem. Não sabíamos que chegaria essa situação, mas chegamos. Não há como fazer mais do que já estamos fazendo, dependemos agora da consciência do povo. Sem isso, vamos ter que estudar ações mais duras", falou.

Unidade de acolhimento

As falas de Bruno Reis foram dadas durante a entrega da primeira Unidade de Acolhimento Adulto (UAA), vinculada ao projeto Girassóis de Rua, nesta quarta-feira. A estrutura está localizada na Rua Guilherme Marback, na Baixa do Bonfim, na Cidade Baixa, e foi inaugurada pelo prefeito e pelo titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Leo Prates

A nova unidade funcionará 24h por dia e realizará acolhimento de forma voluntária oferecendo cuidados contínuos a pessoas com necessidades decorrentes de substâncias psicoativas, em situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo, através da garantia dos direitos de moradia, educação e convivência familiar e social.

