“Não deu tempo de tirar nada”, diz morador que teve casa alagada em Wenceslau Guimarães

Parecia apenas mais um dia comum para o morador de Wenceslau Guimarães, cidade no sul da Bahia, Franclin Santos, 34 anos, até que uma reserva de água na cidade transbordou e destruiu tudo que tinha pela frente. Franclin conta que estava passeando, na última segunda-feira (5), quando recebeu ligação do primo dizendo que a água havia invadido as casas do bairro Maria Carvalho, onde mora.

“Acabou com tudo. Foi cama, guarda-roupa, fogão, sofá, geladeira. Tava tudo boiando. Não deu tempo de tirar nada. Estou vendo se tem como recuperar algo, mas hoje [terça, dia 6], só fiz tirar lama”, narrou a situação.

A estrutura da casa de Franclin continua intacta, sem rachaduras ou infiltrações. Mas a residência vizinha não teve tanta sorte. As paredes da casa romperam em dois lugares. “[Na hora] eu estava tão atordoado que nem entrei pra olhar o prejuízo dos vizinhos. Foi feio pra todo mundo”, lamentou. Durante a madrugada, outras pessoas que moram na região foram até os locais afetados para prestar ajuda. Um mutirão se reuniu às 5h da manhã para limpar as residências.





Moradores se reuniram para ajudar Foto: Reprodução



Segundo a prefeitura, foram 30 casas afetadas - sendo duas totalmente destruídas -, 25 famílias desalojadas e três desabrigadas. Moradores que perderam as residências se abrigam em casas de amigos e vizinhos. A prefeitura ajudará os residentes que perderam tudo com aluguel social. Não há registro de feridos ou óbitos. Nesta terça-feira (6), a água do alagamento escoou e a cidade já não está em situação crítica.



A copeira Silvaní Pereira, 40, também moradora de Wenceslau Guimarães, ressalta que o transbordamento não foi o único efeito colateral das chuvas. “Teve deslizamento de encostas, casa desabou e tem um bairro [São José] que as encostas desceram muita terra”, alerta.

O prefeito do município, Carlos Liotério, decretou estado de emergência ainda ontem em razão das fortes chuvas. Ele informou que recebeu ligação do governador eleito, Jerônimo Rodrigues (PT) que prestou solidariedade e ajuda. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estiveram no local.



Bahia tem quase 80 mil pessoas atingidas pelas enchentes

O estado tem 78.365 pessoas atingidas pelas enchentes que ocorrem nas últimas semanas. Até o momento, são 552 desabrigados, 13.806 desalojados e um óbito em decorrência das chuvas intensas. Os números correspondem às ocorrências registradas em 53 municípios afetados, destes, 31 estão com decreto de Situação de Emergência.



São eles: Aiquara, Baixa Grande, Cachoeira, Cardeal da Silva, Cícero Dantas, Dário Meira, Eunápolis, Ibicaraí, Ibicuí, Ilhéus, Inhambupe, Itabuna, Itajuipe, Itambé, Itapé, Itapicuru, Itarantim, Itororó, Jussari, Medeiros Neto, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Prado, Ribeira do Pombal, Santa Cruz Cabrália, São Félix, Teodoro Sampaio, Vereda e Wenceslau Guimarães.

Ao todo, os municípios afetados são: Aiquara, Baixa Grande, Cachoeira, Cardeal da Silva, Cícero Dantas, Dário Meira, Eunápolis, Ibicaraí, Ibicuí, Ilhéus, Inhambupe, Itabuna, Itajuipe, Itambé, Itapé, Itapicuru, Itarantim, Itororó, Jussari, Medeiros Neto, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Prado, Ribeira do Pombal, Santa Cruz Cabrália, São Félix, Teodoro Sampaio, Vereda e Wenceslau Guimarães.



Além de Caravelas, Catu, Floresta Azul, Ibotirama, Itamaraju, Itanhém, Marcionílio Souza, Ipiaú, Alcobaça, Aurelino Leal, Belo Campo, Cipó, Gandú, Guaratinga, Itapetinga, Jitaúna, Juazeiro, Jucuruçu, Maragojipe, Santo Antônio de Jesus, Sátiro Dias e Teixeira de Freitas. As informações são da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

As rodovias afetadas pelas chuvas estão liberadas e com tráfego normal.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo